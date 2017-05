Wieder mehr als eine Million Besucher haben am Wochenende den 828. Hafengeburtstag in Hamburg gefeiert. Diese Besucherzahl des Volksfestes nannten die Veranstalter Sonntagnachmittag. Nachdem am Freitag bei kalt-nassem Wetter zunächst weniger Andrang war, herrschte Samstag und Sonntag dichtes Gedränge. Am späten Samstagabend sahen Tausende ein Feuerwerk rund ums Kreuzfahrtschiff „Aida Prima“. Beliebtes Fotomotiv während des Festes mit Hunderten Schiffen war auch die vor ein paar Monaten eröffnete Elbphilharmonie.

Die Geburtsstunde des Hamburger Hafens geht auf einen Freibrief von Kaiser Friedrich Barbarossa zurück: Am 7. Mai 1189 gewährte er Schiffen auf der Elbe von Hamburg bis zur Nordsee Zollfreiheit. Den Hafengeburtstag feiern die Hanseaten offiziell aber erst seit 1977.