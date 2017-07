Bei den Olympischen Spielen der Feuerwehr im österreichischen Villach haben sieben Teams aus Deutschland je eine Goldmedaille errungen. Im „Traditionellen Internationalen Feuerwehrwettbewerb“ ergatterten zwei Teams aus dem hessischen Nidderau-Eichen jeweils die höchste Auszeichnung. Die dritte Goldmedaille ging an die „Männer B“ aus dem rheinland-pfälzischen Langenbach. Im „Internationalen Feuerwehr-Sportwettkampf“ sicherten sich die Männer aus dem Team Lausitz in der Gesamtwertung Gold.

Im „Löschangriff nass“ errang das Team Märkisch-Oderland die höchste Auszeichnung. Im „Traditionellen Internationalen Feuerwehrwettbewerb“ gab es auch Gold für die beiden Gruppen aus Herrenberg-Kuppingen und Renningen in Baden-Württemberg. An den Olympischen Spielen der Feuerwehr hatten fast 2900 Feuerwehrleute aus 27 Nationen teilgenommen. Die nächsten sind in vier Jahren in Slowenien geplant.