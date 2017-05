Düsseldorf. Eine Fernbeziehung zu führen, ist für jedes Paar eine Herausforderung. Noch schwieriger ist es, wenn beide nicht nur in verschiedenen Städten eines Landes, sondern quer über den Globus verteilt leben. So geht es momentan den Amerikanern Becca und Dan. Sie lebt in New York, er muss aus beruflichen Gründen in zwölf verschiedenen Ländern arbeiten. Doch die beiden haben ihren eigenen Weg gefunden, die Distanz zu überbrücken. Auf Fotos.