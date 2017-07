Königswinter. Ein Ehepaar in Königswinter feiert am Donnerstag das sehr seltene Fest der Kronjuwelenhochzeit. 75 Jahre sind Günter und Barbara Wind mittlerweile verheiratet: Am 3. August 1942 schworen sie sich die „ewige Treue“. Sie begehen ihre Kronjuwelenhochzeit in Königswinter im Kreise der Familie, wie Barbara Wind verriet. Die Feier soll auf dem Petersberg im Siebengebirge stattfinden. „Der Spruch „Unterschiede ziehen sich an“ gilt für uns nicht“, sagte die 92-Jährige. „Wir haben nie große Reibungspunkte gehabt, weil wir uns sehr ähnlich sind.“

Ihr Ehemann Günter Wind feierte bereits im März ein besonderes Jubiläum: den 100. Geburtstag. Der Jubilar stand von 1964 bis 1982 der Deutschen Verkehrswacht vor und gilt als Initiator der Verkehrsaufklärungssendung „Der 7. Sinn“. Vor den Winds haben nach Informationen der Staatskanzlei im Jahr 2017 zehn Paare in Nordrhein-Westfalen ihre Kronjuwelenhochzeit gefeiert. dpa