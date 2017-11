„Ich bin verzweifelt auf der Suche nach neuen Freunden. Ich bin einsam und gehe durch die härteste Phase meines Lebens. Ich werde zwischen 14 und 20 Uhr auf den Stufen vor dem Rathaus sitzen.“ Diese Zeilen veröffentlichte Patrick aus Dänemark auf der Internet-Plattform Jodel. 13 fremde Menschen tauchten an diesem Abend an der Treppe auf, um ihn zu unterstützen. Sie boten ihm Hilfe an und sie verbrachten den Abend gemeinsam. Was Patrick an diesem Abend lernte: Er ist nicht allein. Viele Menschen schrieben ihm zudem, dass auch sie Erfahrungen mit Einsamkeit oder einem gebrochenen Herzen gemacht hätten.

Kurze Zeit später startete Patrick ein neues Netzwerk – eine Gemeinschaft für ganz Dänemark. Tausende Menschen beteiligen sich daran. Fremde verabreden sich zum Essen oder zum Schlittschuhlaufen, zum Reden oder einfach nur, um nicht allein zu sein. Mittlerweile gefällt sein Netzwerk SmiletDanmark auf Facebook über 2200 Menschen. red