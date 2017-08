Die Europäische Weltraumagentur ESA hat insgesamt acht Jungen und Mädchen mit Behinderung aus vier europäischen Ländern zu einem Sonderflug ins französische Bordeaux eingeladen.

„Völlig schwerelos von der Erde...“ Was in den 80er Jahren Major Tom in einem Hit der Neuen Deutschen Welle besang, dürfen Paula und Alexander, zwei behinderte Kinder aus Köln, jetzt wirklich erleben: Die Europäische Weltraumagentur ESA hat insgesamt acht Jungen und Mädchen mit Behinderung aus vier europäischen Ländern zu einem Sonderflug ins französische Bordeaux eingeladen. Am Donnerstagmorgen gibt es erst ein Mittel gegen Übelkeit – und dann heben die kleinen Abenteurer mit dem Airbus A300 „ZeroG“ ab in die Luft.

Die Deutsche Sporthochschule in Köln ist als Kooperationspartner bei dem Projekt dabei, das von der französischen Organisation „Rêve de Gosse“ („Kinderträume“) organisiert wird. Der Verein setzt sich für ein gutes Miteinander von Behinderten und Nicht-Behinderten ein. Für Paula und Alexander dürfte der Flug wohl ein Erlebnis sein, das sie nicht so schnell vergessen werden.