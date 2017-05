Das schwarz-rote Karo, das sein Hemd schmückt, findet sich in ihrem Kleid wieder. Am anderen Tag trägt er einen langen dunkelblau und -grün karierten Mantel, sie die passenden Hosen. Ihr roter Lippenstift sticht hervor – und passt zu seinen roten Socken. Und immer ist es der gleiche Gesichtsausdruck. Im Partnerlook erobert ein Pärchen aus Japan Instagram in Windeseile.

Bon und Pon – so heißen die beiden – sind seit 37 Jahren ein Paar. Und das zeigen sie durch ihren Kleidungsstil. Modisch und penibel aufeinander abgestimmt zeigen die über 60-Jährigen ihre Liebe zur Mode – und zueinander. Und das kommt offenbar gut an. Über 450 000 Menschen folgen den beiden bereits auf der Plattform Instagram, auf der sie regelmäßig ihre Outfits dokumentieren.