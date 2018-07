Die Drehorgel ist ein Kultinstrument – doch dem Traditionsgut mangelt es an Nachwuchs. „In Berlin sind gerade noch 120 Spieler im Verein organisiert, deutschlandweit etwa 800“, sagte Axel Stüber, nach eigenen Angaben einer der letzten vier Drehorgelbauer Deutschlands. Dennoch will der 64-Jährige aus Berlin-Biesdorf, der das Instrument seit mehr als 40 Jahren fertigt, nicht vom drohenden Ende des Drehorgelspiels sprechen – mit einem einleuchtenden Argument: „Natürlich fehlt es vor allem an jungem Nachwuchs“, sagt er. „Viele beginnen aber erst im Alter mit dem Orgeln. Und alte Menschen wird es schließlich immer geben.“ Wenn man den Aussagen über den demografischen Wandel trauen darf, sogar immer mehr.