Mit den Städten Münster, Eschweiler und der Gemeinde Saerbeck kommen alle drei Sieger des diesjährigen Deutschen Nachhaltigkeitspreises für Kommunen aus NRW. Die mit 30 000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt die Städte in ihrer jeweiligen Größe als Vorreiter der kommunalen Nachhaltigkeit. Die Preise werden im Dezember in den Städten selbst überreicht, wie die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis am Donnerstag mitteilte. Beworben hatten sich Kommunen aus acht Bundesländern. Die Großstadt Münster überzeugte die Jury mit ihrem Klimaschutzkonzept sowie einer nachhaltigen Bürgerbeteiligung. Die einstige Braunkohlestadt Eschweiler stellt sich besonders erfolgreich den Herausforderungen des Strukturwandels. Die kleine Gemeinde Saerbeck im nördlichen Münsterland verfolgt seit mehreren Jahren die Vision, bei der Energieversorgung ohne fossile Energieträger auszukommen.