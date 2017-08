Offensichtlich hat er einen Nerv getroffen: Nach den rechtsextremen Ausschreitungen in der Stadt Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia, bei denen eine 32-jährige Frau am Samstag offenbar absichtlich von einem Attentäter mit einem Auto überfahren wurde, ist dem vormaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama der erfolgreichste Tweet aller Zeiten gelungen: „Niemand hasst von Geburt an jemanden aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Herkunft oder seiner Religion“, twitterte der erste schwarze Präsident der US-Geschichte kurz und knapp – und fand damit genau jene klaren Worte zu den Geschehnissen, die sein Amtsnachfolger Donald Trump schmerzlich vermissen ließ.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13. August 2017