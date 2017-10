Ein spezieller Ausweis kann für Behinderte eine Erleichterung sein. Doch für die 14-jährige Hannah aus Hamburg steht fest, dass sie derzeit keine Lust auf den Ausweis mit dem besagten Schriftzug hat. Ihrer Meinung nach sollte der ganz anders heißen: „Ich möchte, dass mein Ausweis umbenannt wird“, schreibt die Hamburgerin mit Down-Syndrom.

„Ich möchte lieber, dass der Schwer-in-Ordnung-Ausweis genannt wird“, heißt es in einem Brief von ihr, den das Magazin „Kids aktuell“ jetzt abgedruckt hat. Hannah stellt sich vor, wie ihre Eltern darauf reagieren würden: „Sie fragen verblüfft: ‘Was ist das denn?’ Ich sage stolz: ’Mein neuer Schwer-in-Ordnung-Ausweis.’“ Auf Twitter gingen die Fotos von Hannah, Brief und ihrem „neuen“ Ausweis viral. Über 1000 Mal wurde der Tweet geteilt, mehr als 3000 Menschen haben ihn schon mit „Gefällt mir“ markiert.