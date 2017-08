Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine neue Namensvetterin: Eine in Münster lebende syrische Flüchtlingsfamilie hat ihre Tochter aus Dankbarkeit nach ihr benannt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine neue Namensvetterin: Eine in Münster lebende syrische Flüchtlingsfamilie hat ihre Tochter aus Dankbarkeit nach ihr benannt. Angela Merkel Muhammed sei am 16. August geboren worden, teilte die Sprecherin des St. Franziskus-Hospitals in Münster mit.

Die Eltern der Neugeborenen sind vor zwei Jahren nach Deutschland geflohen. „Angela sei der Vor- und Merkel der Mittelname des Kindes“, sagte die Sprecherin. Das Baby ist nicht das erste in Deutschland geborene Kind, das den Namen der Kanzlerin trägt. Schon Ende 2015 hatten Flüchtlinge aus Duisburg ihr Kind so genannt, bestätigte ein Sprecher der Stadt Duisburg.

Grundsätzlich billigten die Gerichte Eltern bei der Namensgebung einen großen Spielraum zu. Entscheidend sei, dass das Kindswohl nicht gefährdet ist. Das sei bei dem Namen Angela Merkel nicht der Fall, erklärte der Sprecher. (böh)