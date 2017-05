Sydney. In Australien dürfen homosexuelle Paare nach wie vor nicht heiraten. Der amerikanische Eishersteller Ben & Jerry's will deshalb ein Zeichen für die Ehe für alle setzen. In den Eisdielen des Herstellers ist es ab sofort nicht erlaubt, zwei Kugeln der selben Sorte zu kaufen.

„Stell dir vor, du gehst in deine örtliche Eisdiele und willst zwei Kugeln deiner Lieblingssorte bestellen – aber du darfst nicht, weil wir es verboten haben“, heißt es in einer Erklärung. Doch genau das tun die Hersteller. Das Ziel ist, die Menschen zu ermutigen, ihre Abgeordneten zu kontaktieren und ihnen mitzuteilen, dass es Zeit wird, die Ehe für alle zu ermöglichen.

72 Prozent der Australier sind laut Ben & Jerry's dafür, dass auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. Warum hat die Regierung also noch nicht darauf reagiert, fragen sie. Daher wollten sie nun aktiv werden. „Liebe kommt in allen Geschmacksrichtungen“, davon sind sie überzeugt.

We’re banning any same-flavour love in the fight for #marriageequality! Join us by signing petition to get Australia moving. pic.twitter.com/DV5MHOrCsZ — Ben & Jerry's Oz (@BenAndJerrysOz) 25. Mai 2017