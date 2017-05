Berlin. Der Kölner Künstler Cornel Wachter ist für sein Engagement gegen Darmkrebs mit dem Felix Burda Award geehrt worden. Der 55-Jährige, 2010 selbst an Darmkrebs erkrankt, erhielt die Auszeichnung am Sonntag bei einer Gala in Berlin besonders für das von ihm entwickelte Stadtmagazin. «Facettenreich und unterhaltsam holte es das Thema Darmkrebs aus der Tabuzone und machte den Vorsorgegedanken wie nebenbei einer breiten Öffentlichkeit zugänglich», befand die Jury. Hall für seine mutmachenden Beiträge im Internet.

Weitere Auszeichnungen gingen nach Mitteilung der Stiftung an den niederländischen Krebsforscher Prof. Ernst J. Kuipers, an das Technologieunternehmen Olympus und an die Brauerei Neumarkter Lammsbräu. Den erstmals verliehenen «Ehrenfelix» erhielt der 27-jährige Darmkrebs-Betroffene Benni Wollmershäuser aus Schwäbisch Hall für seine mutmachenden Beiträge im Internet.

Die Felix Burda Stiftung ist nach einem Sohn des Verlegers Hubert Burda benannt. Er starb 2001 mit 33 Jahren an Darmkrebs. dpa