So feiert die Welt das christliche Fest: Wir haben zusammengetragen, welche Bräuche es wo gibt. Eine subjektive Auswahl.

Düsseldorf. Ein gutes Geschenk kann zu einem großen Moment zwischen zwei Menschen werden. Aber nicht nur deshalb lieben wir Weihnachten, das Gesamtpaket muss stimmen: So gehören die geschmückte Tanne, das festliche Essen oder die Christmette vielerorts zu einer typisch deutschen Weihnacht dazu. Doch wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus? Wir haben verschiedene Advents- und Weihnachtsbräuche zusammengestellt. Ein kleiner Überblick.

Österreich: In der Alpenregion – vor allem in Österreich und da besonders im Bundesland Salzburg – sorgen die Perchten in der Weihnachtszeit für Höllenlärm. Das sind gruselige Gestalten mit schaurig-schön geschnitzten Masken und in langhaarigen Fellgewändern, die angsteinflößend und lautstark durch die Straßen ziehen, um Dämonen und den Winter zu vertreiben.

In Salzburg wird im Advent ein gruseliger Brauch gepflegt: Zottelige Perchten ziehen durch die Stadt. Sie wollen böse Geister und den Winter vertreiben.

Der traditionsreiche Brauch ist auch in Oberbayern bekannt. Die Kinder aus Kirchseeon freuen sich nicht nur aufs Christkind, sondern erst einmal auf die wilden Perchten. Seit dem Winter 1953/1954 findet im Ort alljährlich und bis zu elf Mal zwischen dem 1. Advent und dem Dreikönigstag ein Perchtenlauf statt. Der Ausdruck „Percht“ bezeichnet dabei ursprünglich nur die geschnitzte Holzmaske, die schon seit dem 14. Jahrhundert bekannt ist.

Ein ungewöhnlicher Weihnachtsbrauch, der sich in Kärnten erhalten hat, ist das Roateln. Alles, was eine Schneide hat, wird vor Weihnachten geschärft und am Heiligabend unter den gedeckten Tisch gelegt. Auf dem Tisch stehen ein Reindling (typischer Napfkuchen mit Rosinen), eine Schale Weihwasser und Kerzen. Die Tischbeine werden mit eisernen Ketten umwickelt. So bleibt der Tisch bis zum Neujahrstag stehen. Es ist ein uralter Abwehr- und Bindezauber, der den Bauern Glück und eine gute Ernte bringen soll.

In Niederösterreich vertreibt das Räuchern mit Weihrauch und das Besprengen mit Weihwasser böse Geister – es soll Haus und Bewohner vor Unglück bewahren. Der Brauch wird vor allem in den vier Rauhnächten – vom 21. auf den 22. Dezember (der längsten Nacht des Jahres), vom 24. auf 25. Dezember (Christnacht), vom 31. Dezember auf 1. Januar (Silvesternacht) und vom 5. auf den 6. Januar (Epiphaniasnacht) zelebriert.

Krambamperlbrennen nennt sich eine weihnachtliche Tradition aus dem Salzkammergut, in vielen Gemeinden gehört sie am 26. Dezember einfach dazu. Dabei wird in den Gaststätten Hochprozentiges serviert. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Doch der Schnaps wird angezündet, über der Alkoholflamme Würfelzucker zum Schmelzen gebracht. Der flüssige Zucker tropft langsam ins Schnapsglas, das „Feuerwasser“ wird am Tisch herumgereicht und das Pinnchen Schluck für Schluck geleert.