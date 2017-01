Mutter und Kind wohlauf Zoo Hannover freut sich über drittes Elefantenbaby

Hannover (dpa) - Babyboom: Im Zoo Hannover ist am Donnerstag das dritte Elefantenkind binnen weniger Wochen zur Welt gekommen. Hellgrau, mit zartrosa Beinen und Mini-Rüssel hielt das Kalb das Team lange auf Trab.

Pfleger und Tierärzte hielten diese Woche lange Nachtwachen, denn der Nachwuchs ließ auf sich warten. Um 6.43 Uhr war es dann nach knapp zwei Jahren Tragzeit soweit.

Dem Baby und seiner Mutter Manari geht es gut, wie das Zoo-Team am Donnerstag mitteilte. In den kommenden Tagen werden sich die beiden Elefanten hinter den Kulissen in Ruhe aneinander gewöhnen - und auch die beiden anderen Tierbabys kennenlernen, die Ende Dezember innerhalb von 24 Stunden geboren wurden.

Elefantenbaby Nummer Vier wird im April erwartet. Alle Jungtiere sind noch namenlos.