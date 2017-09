Paris (dpa) - Der französische Geschäftsmann und Kunstsammler Pierre Bergé, ehemaliger Lebensgefährte des Modedesigners Yves Saint Laurent, ist tot. Der 86-Jährige sei am Freitag in seinem Haus in der Provence an den Folgen einer langen Krankheit gestorben, teilte die Stiftung Pierre Bergé - Yves Saint Laurent mit.

Bergé hatte den 2008 gestorbenen Saint Laurent über Jahrzehnte als Lebensgefährte, Manager und Vertrauensperson begleitet. Gemeinsam gründeten die beiden 1961 das berühmte Modehaus, das den Namen des Designers trägt.

Zuletzt hatte Bergé an der für Oktober geplanten Eröffnung zweier Museen in Paris und Marrakesch gearbeitet. Sie sollen einen Teil der rund 5000 Kreationen und unzähligen Skizzen des Modeschöpfers Saint Laurent zeigen. Bergé war auch Mitbesitzer der renommierten Tageszeitung «Le Monde».