Glamour dürfte auch Ekaterinas Schwägerin in spe mitbringen: Die Verlobte von Ernst Augusts Bruder Christian, Alessandra de Osma, modelte schon für Chanel. Sie wird gerüchteweise Brautjungfer sein.

Regionale und traditionelle Akzente zu setzen, scheint vor allem dem Bräutigam wichtig: Während des Gottesdienstes, der nur für geladene Gäste ist, wird der Knabenchor Hannover singen, beim Verlassen der Kirche sollen Mitglieder einer Schützenbruderschaft Spalier stehen. Draußen wartet eine historische Kutsche. Vier braune Hengste sollen das Gefährt nach Angaben des Landgestüts Celle ziehen.

Schon der Urururgroßvater des Bräutigams, König Georg V., nutze die Kutsche 1843 bei seiner Hochzeit mit Königin Marie. «Es ist schon etwas Besonderes, dass sie so wie vor Jahrhunderten zum Einsatz kommt», sagte eine Mitarbeiterin des Landgestüts. Ein erfahrener Kutscher, der die Pferde gut kenne, werde sie am Tag der Hochzeit lenken. Das Paar wird von der Altstadt nach Herrenhausen gefahren.

Ob dann viele Zuschauer den Straßenrand säumen werden, bleibt abzuwarten. Die meisten Menschen in Hannover üben sich in norddeutscher Zurückhaltung, wenn sie nach ihrem Interesse an dem Event gefragt werden. Einige finden es aber gut, dass das Paar in Hannover heiratet und auch in die Region ziehen möchte. «Weil es zu Hannover gehört», erklärte eine Passantin in der Altstadt. Eine andere, weniger an der Hochzeit interessierte Frau sagte: «Ich wünsche ihnen viel Glück.»

Der Rest der Feierlichkeiten ist privat gehalten. Nach dem Ende der Kutschfahrt an der Galerie Herrenhausen empfängt das Paar dort seine Hochzeitsgesellschaft. Wie die Braut dabei aussehen wird, ist eines der größten Geheimnisse um die Hochzeit: Die Designerin Sandra Mansour, eine gute Freundin, entwerfe das Kleid, wie Malysheva im Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» verriet.

Mansour soll nach einem «Bild»-Bericht insgesamt drei Kleider für Katya entworfen haben: Eines für die Kirche, eines für den Empfang und ein drittes für den Vorabend. Das Hochzeitskleid für die Trauung besteht demnach aus feiner Spitze und ist mit zig Perlen besetzt. Die libanesische Designerin verwendet meist fließende, zarte Stoffe.

Die große private Party steigt dann am Samstagabend in der Marienburg, dem Familiensitz der Welfen. Insgesamt zehn Tage lang - vor und nach der Hochzeit - ist das Schloss für Besucher geschlossen.