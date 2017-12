Im Netz avancierte der Baum - genannt «Spelacchio», also so viel wie «räudig», «kahl» oder «schäbig» - zum Superstar. Er habe mehr Follower als Zweige, wurde gewitzelt. Selbst ein Twitter-Hashtag «#jesuisspelacchio» (Ich bin Spelacchio) wurde ins Leben gerufen, um die arme Fichte zu verteidigen. Der Blog «Roma fa schifo» (Rom ist abscheulich) rechnete vor, dass der Baum inklusive Transport und Auf- und Abbau dieses Jahr die Stadt fast 50 000 Euro gekostet habe - im Vergleich zu nur 15 000 im vergangenen Jahr. Und nicht mal eine öffentliche Ausschreibung habe es gegeben, was symptomatisch für das Nicht-Funktionieren der Hauptstadt sei.

Schon das zweite Jahr in Folge diskutiert die Stadt über einen zu mageren Christbaum unweit des Rathauses, direkt am Nationaldenkmal. Doch dieses Jahr kam es noch schlimmer: «Mailand hat einen viel schöneren Baum», sagt Emmanuele.

Die Konkurrenz zwischen der Polit- und Verwaltungsmetropole Rom und der Finanz- und Modestadt Mailand ist legendär. «Mailand hat Geld und daher einen schöneren Baum», sagt Taxifahrer Emmanule, «in Mailand funktioniert alles besser». Es schmerzt die Römer, dass sie die Stadt im Norden auf allen Ebenen abzuhängen scheint: Wirtschaftlich, touristisch und jetzt auch noch der Weihnachtsbaum! Immerhin steht auf dem Petersplatz für den Papst ein unumstrittener, dichter und prall geschmückter Tannenbaum - aber der zählt ja zum Vatikan.

So etwas wie einen Weihnachtsbaum-Wettkampf kennt man auch in Deutschland. So wetteiferten vor drei Jahren Frankfurt und Dortmund um den größten Baum. Allerdings «mogelte» Dortmund, weil dort ein 45 Meter hohes Konstrukt aus 1700 Bäumen aufgebaut wurde. Auch in diesem Jahr brüstet sich die Stadt mit dem «größten Weihnachtsbaum der Welt».

Generell sei das Phänomen in Deutschland aber nicht verbreitet, sagt Albert Ritter, Präsident beim Deutschen Schaustellerbund, der auch Weihnachtsmärkte organisiert. «Bei uns ist man noch sehr bodenständig und familiär.» Auch von Firmen gesponserte Bäume sehe man selten. «Bäume mit Coca-Cola- oder Swarovski-Dekoration gibt es nicht.» Sowieso bemesse sich die Bedeutung einer Stadt nicht an der Größe des Weihnachtsbaums, meint Ritter. «Es gibt Dörfer, die haben größere Bäume als Großstädte - einfach weil sie näher am Wald liegen.»