Berlin (dpa) - Viele junge Leute hatten in den 90er Jahren ihr erstes Date, während im Hintergrund ein R.E.M.-Song lief. Mit Hits wie «Everybody Hurts» oder «Man on the Moon» erreichte die Band Kultstatus.

Das meistverkaufte Album der vier Musiker aus Athens im US-Bundesstaat Georgia ist «Automatic For The People», das sie 25 Jahre nach der Veröffentlichung jetzt als Neuedition herausbringen. Darauf sind viele Songs zu hören, die sie damals als Demotapes aufgenommen haben.

Der Deutschen Presse-Agentur verraten Leadsänger Michael Stipe und Bassist Mike Mills, was sie Neues entdeckt haben, was sie von politischen Songs halten und ob sie die R.E.M.-Zeit vermissen.

Frage: Wie war es für Sie, die neue Edition zusammenzustellen - haben Sie manches auch neu für sich selbst entdeckt?

Stipe: Das Album mal wieder komplett durchzuhören, war das eine. Das hatte ich seit 25 Jahren nicht mehr getan. Das andere war, das gesamte Paket zusammenzustellen, tief ins Archiv zu gehen, Fotos von Anton Corbijn zu sichten. Ich hatte viele noch nie gesehen. Es war für mich sehr spannend, uns als junge Männer zu sehen, gewissermaßen aus anderer Perspektive des 21. Jahrhunderts.

Mills: Die Demotapes zu hören, war toll. Das war auch für uns ein Geschenk. Die Songs für «Automatic For The People» sollten nicht zu sehr wie R.E.M. klingen, hatten wir uns damals vorgenommen. Daher haben wir viele Songs weggeworfen. Viele Demotapes klingen daher wie frühere R.E.M.-Songs.

Frage: R.E.M. war immer eine politische Band. Bei den MTV-Awards 1991 haben Sie T-Shirts getragen mit Botschaften wie «Trag ein Kondom», «Alternative Energien jetzt» und «Kontrolle von Feuerwaffen». Das sind immer noch aktuelle Botschaften?

Stipe: Das Absurde ist, dass diese Slogans damals radikal waren und immer noch radikal sind. Von einem humanistischen Standpunkt aus betrachtet, sind das alles ziemlich offensichtliche Probleme. Als Amerikaner leben wir gerade in sehr dunklen Zeiten. Aber als Optimist denke ich, dass wir vielleicht schon am Boden dessen gekratzt haben, was wir als Nation ertragen können. Wir haben eine Minderheitsregierung an der Macht - hoffentlich nicht mehr lang. Wenn man so tief fällt, kann es nur noch aufwärts gehen.