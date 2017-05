Tote in Manchester

Manchester (dpa) - Die verheerende Explosion bei einem Konzert der US-Popsängerin Ariana Grande im britischen Manchester hat in der Musikwelt eine Welle des Mitgefühls ausgelöst.

Viele Stars bekundeten der Sängerin und den Konzertbesuchern am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter ihre Unterstützung. Viele fassten ihr Empfinden in einem Wort zusammen: «herzzerreißend».

Die 23-Jährige selbst setzte nach mehreren Stunden ebenfalls einen Tweet ab. «Am Boden zerstört. Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte.» Nach Angaben eines Sprechers blieb Ariana Grande bei der Explosion, die sich kurz vor Ende des Konzerts ereignet hatte, unverletzt.

Ihre US-Kollegin Katy Perry schrieb: «Ich bete für jeden in Ariana Grandes Show.» Die Sängerin Pink meinte: «Meine Gedanken und Gebete sind mit den Leuten in Manchester, jedem, der betroffen ist, Ariana Grande und der gesamten Crew. Herzzerreißend.» Die US-Rapperin Missy Elliott bedauerte: «Ich weiß, dass das für jeden schwierig und herzzerreißend ist.» Die kanadische Sängerin Céline Dion textete: «Manchester, ich bin mit Euch. All meine Liebe.»

Der amerikanische Popstar Justin Timberlake schrieb: «Meine Gedanken und Gebete sind mit allen, die von diesem schrecklichen Vorfall in Manchester betroffen sind. Wir müssen besser werden. Wir müssen UNS LIEBEN.» Auf dem Twitter-Konto der US-Band OneRepublic war zu lesen: «Gedanken und Gebete für die Leute im Ariane-Grande-Konzert in Manchester. Bestürzt.»

Der US-Kollege John Legend meinte: «Liebe für alle in UK (Vereinigtes Königreich), Ariana Grande und ihre Unterstützer, die es in diesem schrecklichen Angriff erwischt hat. Herzzerreißend.» Die amerikanische Sängerin Christina Aguilera schrieb: «Bestürzt über die Nachrichten von den Ereignissen auf Ariana Grandes Konzert. Meine Gedanken und Gebete mit jedem, der betroffen ist.»

Der US-Schauspieler Dwayne Johnson («The Rock») meinte: «Unsere Gebete und Stärke für die Opfer und Familien, die in diese Tragödie in Manchester verwickelt sind. Bleibt stark.»

Bei einer Explosion unmittelbar nach dem Konzert waren am Montagabend mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 50 weitere wurden verletzt. Die Polizei geht vorerst von einem Terroranschlag aus.