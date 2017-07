Grönemeyer und Co.

Berlin (dpa) - Das «Peace x Peace»-Festival in der Berliner Waldbühne vor einem Monat hat mehr als 400 000 Euro eingebracht. Das teilte die Konzertagentur Semmel Concerts am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Einnahmen gehen an Unicef-Hilfsprojekte für Kinder.

Herbert Grönemeyer, Die Fantastischen Vier, Andreas Bourani, Yvonne Catterfeld, Fritz Kalkbrenner, Freundeskreis und andere hatten bei dem Festival auf eine Gage verzichtet. Die Tickets kosteten 45 Euro, außerdem konnten die rund 20 000 Zuschauer in der ausverkauften Waldbühne vor Ort Geld spenden. Bereits bei der Festivalpremiere vor einem Jahr waren rund 413 000 Euro zusammengekommen.

Den diesjährigen Erlös wollen die Organisatoren unter anderem für ein Schulranzen-Projekt nutzen. Am kommenden Mittwoch wollen Sänger Bourani («Auf Uns») und Schauspieler Kai Schumann (40) in Berlin 500 Kindern Schulstarter-Sets überreichen. Diese kommen sowohl Kindern von Geflüchteten, als auch aus einkommensschwachen deutschen Familien zugute.