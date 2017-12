Berlin (dpa) - Erfolg und Misserfolg im Fernsehen lassen sich in einer Währung messen: den Einschaltquoten. Wenn sieben Millionen Menschen Katharina Luther oder Robert Atzorn sehen wollen, ist das stark, zwei Millionen für Thomas Gottschalk sind reichlich mies.

Aber eine neue Welt lässt sich nicht in die Karten schauen: Ob Netflix-, Maxdome- oder Amazonserien wie «Dark», «Jerks» und «You are Wanted» von den nackten Zahlen her ein Erfolg sind, halten die Unternehmen unter dem Deckel. Eine Übersicht über die Erkenntnisse des Jahres:

SERIEN

Serienproduktionen sind eine sensible TV-Ware, wie es scheint: Die stark beworbene Produktion «Babylon Berlin», ein fast 40 Millionen Euro teurer Gemeinschaftsakt von ARD und dem Abo-Anbieter Sky, verbuchte bei Sky nach 8 der insgesamt 16 Episoden bei der Erstausstrahlung bislang rund 650 000 Zuschauer pro Folge - im TV und im Netz - für den Privatanbieter der zweitbeste Wert seiner Geschichte nach «Game of Thrones» (7. Staffel).

Bei den neuen aus Deutschland stammenden Produktionen für den Streamingmarkt, der unablässig die Werbetrommel rührt für seine Hochglanzformate, ist allerdings schwer zu durchschauen, wie erfolgreich sie sind: Weder die ProSiebenSat.1-Tochter Maxdome mit der Comedy «Jerks» (mit Christian Ulmen und Fahri Yardim) noch Amazon Prime mit dem Thriller «You Are Wanted» (mit Matthias Schweighöfer) legten ihre Nutzerzahlen offen. Gleiches gilt für die neue Mysteryserie «Dark» auf Netflix.

Im traditionellen TV gab es bei den Serien Fort- und Rückschritte. Die ARD landete mit der historischen «Charité» einen Überraschungserfolg, den bei der Premiere im März mehr als acht Millionen Menschen einschalteten. Die Liste der Misserfolge indes ist länger: «Frau Temme sucht das Glück» verbuchte im Winter von Folge zu Folge immer weniger Zuschauer, «Das Pubertier» und «Zarah» muss das ZDF im Herbst als Misserfolg abhaken, und RTL kann mit rund zwei Millionen Zuschauern für «Bad Cops» auch nicht glücklich sein.

SHOWS

Großer Lichtblick war ein Seiteneinsteiger: Horst Lichter. Der 55-jährige Koch und Oldtimerschrauber überraschte die Branche mitten im Sommer mit einer abendfüllenden Ausgabe seiner populären Nachmittags-Trödelsendung «Bares für Rares», die auf Anhieb mehr als sechs Millionen Leute einschalteten. Ein Glanzpunkt für die gebeutelte Showbranche. Auch das RTL-Dschungelcamp «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» lief im Januar gewohnt gut. Gleiches gilt für die ProSiebenSat.1-Castingshow «The Voice of Germany» mit knapp vier Millionen pro Sendung. Die Vox-Reihe «Die Höhle der Löwen» lockte durchschnittlich rund drei Millionen vor die Bildschirme - auch gut.