Bremerhaven (dpa) - Etwa 200 der besten deutschen Mathe-Schüler treten seit Montag im Bundesfinale der Mathematik-Olympiade in Bremerhaven gegeneinander an. Die Finalisten hatten sich in den Vorrunden auf Schul-, Regional- und Länderebene gegen rund 200 000 Konkurrenten durchgesetzt.

Der Wettbewerb soll junge Menschen zu mathematischen Höchstleistungen anspornen.

Die Gewinner der Bundesrunde werden am Mittwoch ausgezeichnet. «Die besten sechs Prozent aller Teilnehmer bekommen den ersten Preis», sagte der Landesbeauftragte der Mathematik-Olympiade Bremen, Reimund Albers, am Montag. Die Sieger qualifizieren sich außerdem für die Auswahl zur Internationalen Mathematik-Olympiade 2018 in Rumänien.

Bei zwei viereinhalbstündigen Klausuren müssen die Teilnehmer in Bremerhaven ihr Können unter Beweis stellen. Dabei werden logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und der kreative Umgang mit mathematischen Methoden abgefragt.

Träger des Wettbewerbs ist der Verein Mathematik-Olympiaden. Die Veranstaltung wird vom Bundesforschungsministerium gefördert. Der Verein «Mathematik in Bremen!» richtet das Bundesfinale in Bremerhaven aus.