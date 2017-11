Bern (dpa) - Muss die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts neu geschrieben werden? Nach der Entdeckung eines mutmaßlich milliardenschweren «Kunstschatzes der Nazis» in der Wohnung des Münchner Rentners Cornelius Gurlitt war die Frage ernsthaft gestellt worden.

Dass die Antwort «Nein» lautet, bestätigt nun die erstmalige Ausstellung einer Auswahl dieser Werke in Bern und Bonn. Dennoch gehören die Präsentationen von rund 400 Aquarellen, Zeichnungen, Druckgrafiken, Gemälden und Skulpturen aus dem Bestand von Gurlitts Vater Hildebrand (1895-1956), einem der Kunsthändler Adolf Hitlers, zweifellos zu den spektakulärsten Kunstereignissen des Jahres.

Drei Jahre nachdem Cornelius Gurlitt dem Kunstmuseum Bern alle mehr als 1500 Werke aus dem Nachlass seines Vaters vererbte, bieten die Ausstellungen in Bern sowie in der Bonner Bundeskunsthalle unter dem Motto «Bestandsaufnahme Gurlitt» wichtige kunst- und gesellschaftspolitische Einsichten. Mit der Annahme der Erbschaft hatte Bern sich schwer getan. Es sei eine Raubkunstdebatte befürchtet worden, in deren Folge «Schweizer Museen Bilder an allfällige (etwaige) Erben zurückgeben müssten», berichtete der Vizepräsident des Museums-Stiftungsrates Marcel Brülhart kurz vor der Eröffnung in der «Neuen Zürcher Zeitung».

Hinzu kam, dass das Museum beinahe drei Millionen Franken aufbringen musste, vor allem für Rechtsstreitigkeiten rings um das Erbe. «Das Kunstmuseum hat die Erbschaft nicht aus einer Kosten-Nutzen-Überlegung angenommen, sondern weil es sich der damit verbundenen Verantwortung stellen wollte», sagte Brülhart am Mittwoch. Immerhin habe dies dazu geführt, dass in der Schweiz nun mit mehr Entschlossenheit Provenienzforschung betrieben wird.

Im Gurlitt-Fall wollte die Eidgenossenschaft aber von Anfang an auf Nummer sicher gehen. Innenminister Alain Berset: «Wie die Stiftung Kunstmuseum Bern mit der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Bayern vereinbart hat, sollen nur Werke in die Schweiz kommen, bei denen kein NS-Raubkunstverdacht besteht.»

Bei dieser Prämisse lag das Aschenputtel-Prinzip nahe. Die Guten ins Berner Töpfchen, die Schlechten ins Bonner Kröpfchen. In Deutschland werden 250 Werke gezeigt, die noch unter Verdacht stehen. Titel: «Der NS-Kunstraub und die Folgen». Provenienzangaben sollen den Exponaten eine «eigene Biografie» verleihen.

Dazu Rein Wolfs, der Intendant der Bundeskunsthalle: «Es ist ein wesentliches Anliegen, die Zusammenhänge aufzuzeigen, die den Kunstraub in unmittelbare Verbindung zu jener folgenschweren Entrechtungs-, Enteignungs- und Verfolgungspraxis der Nationalsozialisten erscheinen lassen, die letztlich in den Holocaust mündete.» Dass bislang sieben Werke als Raubkunst identifiziert und vier zurückgeben wurden - darunter Max Liebermanns Gemälde «Reiter am Strand» - sei «keine kleine Zahl», zumal die Provenienzforschung intensiv weitergehe.