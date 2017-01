Publikumspreis Ellen DeGeneres räumt bei People's Choice Awards ab

Los Angeles (dpa) - Ellen DeGeneres (58) hat ihre Trophäensammlung weiter vergrößert.

Bei der Vergabe der People's Choice Awards in Los Angeles gewann die US-Komikerin in der Nacht zum Donnerstag gleich drei Preise: als beste Talkshow-Moderatorin, für die Vertonung des Zeichentrickhits «Findet Dorie» und in der Sparte «Komödiantische Zusammenarbeit» für ein witziges Video mit Britney Spears. Mit nunmehr 20 Publikumspreisen ist DeGeneres die Rekordhalterin bei den People's Choice Awards, die ausschließlich von Fans gewählt werden.

Tom Hanks (60, «Sully») holte in der Sparte «Beliebtester Drama-Schauspieler» seine sechste Trophäe, Blake Lively (29) nahm für das Drama «The Shallows - Gefahr aus der Tiefe» ihren ersten Preis entgegen. Als beste Komödien-Darsteller wurden Kevin Hart (37) und Melissa McCarthy (46) geehrt. In der Sparte «Film-Ikone» setzte sich Johnny Depp (53) gegen Denzel Washington, Samuel L. Jackson, Tom Cruise und Tom Hanks durch. Es ist Depps 14. Publikumspreis.

Unter den Gewinnern in 64 Film-, Fernseh- und Musik-Kategorien waren auch Rihanna (Beliebteste R&B-Künstlerin), Britney Spears (Künstlerin und Pop-Sängerin), Justin Timberlake - als beliebtester Künstler und mit dem Song «Can’t Stop the Feeling» - und der Country-Star Blake Shelton.