Llanfairpwll (dpa) - «Ich habe noch nie so viele Leute aus aller Welt gesehen - und das ausgerechnet hier.» Gwenno Ann Gawler, Verkäuferin im kleinen Delikatessenladen eines abgelegenen Dorfes in Wales, ist verblüfft über die Heerscharen von Touristen. «Chinesen, Japaner, Russen, Franzosen, Niederländer - sie kommen einfach alle.»

Es ist der 58 Buchstaben lange Name des Ortes im Westen Großbritanniens, der die Touristen in Scharen anlockt. Er heißt: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Damit hält das unscheinbare Dorf, in dem es oft regnet, einen Rekord: Es hat den längsten amtlichen Ortsnamen in Europa. Wird er auf einer Wetterkarte im Fernsehen gezeigt, dann reicht der Name vom Westen des Vereinigten Königreichs bis zur deutsch-niederländischen Grenze.

Für Fremde ist die Ortsbezeichnung nahezu unaussprechbar. Schon die vier «l» hintereinander stellen Nicht-Waliser vor Rätsel. Wer glaubt, dass dieser Name Humbug ist, der irrt gewaltig. Er bedeutet: «Marienkirche in der Mulde der weißen Hasel, in der Nähe eines schnellen Strudels und der Kirche St. Tysilio bei der roten Höhle».

«Stell' dich genau unter die Mitte des Schildes», weist eine Mutter ihren Sohn auf dem Bahnhof des Ortes an. Als der sich unter dem 29. Buchstaben positioniert hat, beginnt ein Fotoshooting. Das ultralange Bahnhofsschild gehört zu den beliebtesten Fotomotiven in Wales, wenn nicht gar in ganz Großbritannien, wie Einheimische behaupten.

Das Wortungetüm entstand im 19. Jahrhundert als Marketing-Gag. Ursprünglich hieß der Ort nur Llanfair Pwllgwyngyll. Doch als ab den 1850er Jahren eine Eisenbahnlinie durch das Dorf führte, suchten die Bewohner nach einer Möglichkeit, die Reisenden zum Zwischenstopp zu bewegen. Ein gewiefter Schuster habe sich den werbewirksamen langen Namen ausgedacht, sagt Gemeinderat Alun Mummery.

Die Rechnung ging auf: Zahlreiche Reisegruppen besuchen seitdem den Ort auf der Insel Anglesey, die durch Brücken mit dem Festland verbunden ist. Etwa 3000 Einwohner leben hier, wie Mummery berichtet. «Außerdem haben wir ein schönes Hotel und zwei Pubs», schwärmt er.

Die Idee des Schusters war ein Glücksfall, denn sonst ist nicht viel los in Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Der Ort liegt in der Nähe, aber nicht direkt an der Irischen See. Und für Wanderer sind die Ausläufer des Snowdonia-Nationalparks zu erkennen, aber das Gebirge ist noch ein ganzes Stück weg. Die meisten Häuser könnten ein paar Töpfe Farbe gebrauchen. Schön ist anders.