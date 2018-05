San Francisco (dpa) - Walt Disney nannte sie scherzhaft seine «neun alten Männer»: Dabei waren die neun Chefzeichner im Schnitt rund zehn Jahre jünger als der Vater von Mickey Mouse und Donald Duck.

Die Wortschöpfung «Nine Old Men» hatte Disney von dem US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt abgekupfert, der damit gerne die neun Obersten Richter verunglimpfte.

Aus Disneys Mund war es ein großes Lob. Schließlich waren es diese neun Zeichentrick-Legenden, die ab den 1930er Jahren Werke wie «Schneewittchen und die sieben Zwerge», «Bambi», «Dornröschen», «101 Dalmatiner» und «Das Dschungelbuch» aufs Papier und auf die Leinwand zauberten.

«Sie waren echte Movie-Stars, nur waren sie leider nicht bekannt. Jetzt wird ihre Arbeit endlich mit einer Ausstellung gewürdigt», freut sich der oscarnominierte Produzent Don Hahn, der Disney-Hits wie «Der König der Löwen» und «Die Schöne und das Biest» produzierte. Nun hat sich der 62-Jährige als Kurator der Schau «Walt Disney’s Nine Old Men: Masters of Animation» im Disney-Museum im San Francisco ins Zeug gelegt.

Seine Begeisterung für die «Nine Old Men» kommt nicht von ungefähr. Als 20-jähriger Filmstudent war er bei dem gebürtigen Münchner Wolfgang Reitherman, einer der neun Legenden, Assistent.

«Woolie war ein John-Wayne-Typ, herausragend, er trug Hawaii-Hemden und hatte stets eine Zigarre im Mund, auf der er rumkaute», erinnert sich Hahn. «Er war ein großartiger Goofy-Zeichner, der sich tolle Action-Szenen ausdachte.» Am Zeichentisch brachte Reitherman Figuren für «Pinocchio», «Fantasia» und «Dumbo» zum Leben. Als rechte Hand von Walt Disney führte er später bei «101 Dalmatiner», «Das Dschungelbuch» und «Robin Hood» Regie.

Jedem der neun Zeichner widmet Hahn einen Ausstellungsraum. Aus Archiven, von Sammlern und Familienangehörigen hat er seltene Skizzen, Aquarelle, Fotos und persönliche Gegenstände zusammengetragen. Einer von Reithermans drei Söhnen steuerte einen Flugzeugpropeller bei, den sein Vater als Kriegspilot selbst gebaut hatte. Mit 75 Jahren kam der Oscar-Preisträger 1985 bei einem Autounfall ums Leben.

Die Neun waren schillernde Persönlichkeiten, entsprechend bunt und abwechslungsreich ist der Gang durch die Ausstellung. Der Illustrator Ward Kimball (1914-2002) war nicht nur passionierter Zeichner und Jazzposaunist, er hatte auch eine riesige Dampflok in seinem Garten. Marc Davis (1913-2000) war die «Meryl Streep» unter den Animatoren, witzelt Hahn. Er habe wunderbare Frauenfiguren wie Prinzessin Aurora in «Dornröschen», Tinker Bell in «Peter Pan» und die böse Cruella de Vils in «101 Dalmatiner» geschaffen.