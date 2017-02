San José (dpa) - Der costa-ricanische Präsident Luis Guillermo Solís hat die US-Schauspielerin Emma Stone in sein Heimatland eingeladen.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Video sitzt der Staatschef am Flügel und spielt das Stück «City of Stars» aus Stones neuestem Film «La La Land». «Komme nach Costa Rica, Emma», sagt Solís in dem Video. «Vielleicht ist es in ein paar Wochen ein guter Platz zum Feiern.»

Mit 14 Nominierungen ist «La La Land» der große Favorit bei der diesjährigen Oscarverleihung. Stone ist als beste Hauptdarstellerin nominiert. Im vergangenen Jahr hatte sie in einem Interview gesagt, sie würde gerne Costa Rica kennenlernen. «Ich nehme dich beim Wort», sagte Präsident Solís jetzt im Video. «Costa Rica ist ein kleines Paradies, wo es viele Dinge zu sehen und erleben gibt.»