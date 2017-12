New York (dpa) - Ein Ring mit einem blauen Diamanten ist in New York für 15,1 Millionen Dollar (etwa 12,8 Millionen Euro) versteigert worden. Wer den 5,69 Karat schweren Diamanten kaufte, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch zunächst nicht mit.

Insgesamt wurden bei der Auktion am Dienstag Diamanten und Juwelen für rund 54 Millionen Dollar versteigert. Der nach Angaben des Auktionshaus weltweit größte je zur Versteigerung angebotene runde Diamant fand jedoch keinen Käufer. Sotheby's hatte den Preis auf bis zu 6,2 Millionen Dollar geschätzt.