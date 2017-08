Berlin (dpa) - Es ist schon ein seltsamer Zufall, dass an der Adresse von Vladimir Nabokovs (1899-1977) letztem Wohnhaus in Berlin «Die kleine Weltlaterne» untergekommen ist.

In der Nestorstraße 22 in Wilmersdorf lebte der Schriftsteller fünf seiner 15 Berliner Jahre, bevor er 1937 der Stadt den Rücken kehrte und über Paris in die USA ging.Die Laterne am legendären Nachtlokal wirft heute ein fahles Licht auf die Gedenktafel, die an der Fassade an Nabokov erinnert. Für eine solche Heimeligkeit hätte der Autor des Klassikers «Lolita» (1955) nicht viel übrig gehabt.

«Das Haus, in dem Fjodor wohnte, war ein Eckhaus und ragte vor wie ein riesiges rotes Schiff, das an seinem Bug ein komplexes Turmgebilde trug, als sei ein langweiliger, solider Architekt plötzlich verrückt geworden und habe einen Ausflug in den Himmel gemacht.» So beschrieb Nabokov sein Wohnhaus im Roman «Die Gabe» (1938). Das Gebäude an der Ecke Nestor- Paulsborner Straße steht noch, die Backstein-Fassade ist verputzt, der Turm wurde aber abgerissen.

Nabokov war im Spätsommer 1922 in die Stadt gekommen, aus tragischem Anlass. Sein Vater V.D. Nabokov, Jurist und bis zur Oktober-Revolution Abgeordneter der Liberalen, war im März bei einem Anschlag in der Berliner Philharmonie getötet worden. Ein Anhänger des Zaren hatte ihn bei einem Treffen von Exilrussen erschossen. Er hatte versucht, den Redner am Pult, dem der Anschlag gegolten hatte, zu schützen. Heute liegt V. D. Nabokov auf dem russischen Friedhof in Tegel. Sohn Vladimir, der damals in Cambridge studierte, zog nach Berlin, um der Mutter beizustehen.

Wirklich heimisch wurde Nabokov aber in der Stadt nie - und doch blieb er 15 Jahre. «Hier wurde er zum Schriftsteller und fand seinen Stil», schreibt der Publizist Dieter E. Zimmer in seinem Buch «Nabokovs Berlin». Die Stadt diente ihm als Inspirationsquelle. In Berlin lernte er seine spätere Frau Vera Slonim kennen, sein Sohn Dmitri wurde hier geboren.

«Überspitzt könnte man sagen, dass er nie etwas erfand», schreibt Zimmer, der Nabokovs Bücher ins Deutsche übersetzt und seine Werke herausgegeben hat. In Berlin legte der Schriftsteller mit Liebesgedichten, Erzählungen und Romanen literarische Spuren.

«Bei der Ankunft in Berlin machte er für einen Augenblick halt, oder vielmehr hatte er das Gefühl, dass er bisher ununterbrochen auf der Flucht gewesen und jetzt erstmals zum Stillstand gekommen war», schreibt Nabokov in seiner Erzählung «Ein Ehrenhandel» von 1927.