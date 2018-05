15 Jahre nach dem Brandanschlag auf ein Haus in Mölln kniet der überlebende Familienvater Faruk Arslan am Freitag (23.11.2007) in Mölln mit einer Verwandten vor dem ehemaligen Brandhaus. In den Flammen starben bei einem rechtsradikalen Anschlag die zehn- und vierzehn Jahre alten türkischen Mädchen Yeliz Arslan und Ayse Yilmaz sowie die 51-jähgrige Groߟmutter Bahide Arslan. Foto: Wolfgang Langenstrassen dpa/lno +++(c) dpa - Bildfunk+++