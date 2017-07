Berlin (dpa) - Fußball ist auch im Juniorenbereich ein Quotenhit: 8,71 Millionen TV-Zuschauer haben den Sieg der deutschen U21-Fußballer im EM-Finale gegen Spanien live im ZDF verfolgt.

Der Sender kam damit am Freitagabend auf einen starken Marktanteil von 30,5 Prozent. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz setzte sich im Endspiel im polnischen Krakau mit 1:0 gegen die «Selección» durch.

Die zweitbeste Quote erreichte das Erste zur Primetime mit der Tragikomödie «Eins ist nicht von dir», die 3,54 Millionen Menschen einschalteten (12,6 Prozent). RTL bespaßte mit seiner Rankingshow «Die 100 abenteuerlichsten Tiere vor laufender Kamera» rund 2,29 Millionen Menschen (8,1 Prozent). Sat.1 erreichte seine beste Quote bereits am Abend mit der Realitysoap «Die Ruhrpottwache», die 1,28 Millionen (6,5 Prozent) sehen wollten - die Komödie «Bad Teacher» um 20.15 Uhr verfolgten 1,06 Millionen (3,8 Prozent).

ProSieben zeigte zur besten Sendezeit den Thriller «Runner, Runner», konnte damit aber nur 580 000 Zuschauer (2,0 Prozent) begeistern. Vox hatte im direkten Vergleich mehr Zuschauer: Mit der Dramaserie «Chicago Fire» verbrachten 940 000 Menschen (3,4 Prozent) den Abend. RTL II gewann mit dem Abenteuerfilm «Iron Man» 1,09 Millionen Zuschauer (3,9 Prozent) für sich, während Kabel eins mit einer Doppelfolge «Navy CIS» erst 640 000 Zuschauer (2,4 Prozent), und dann 880 000 Zuschauer (3 Prozent) verbuchte.