500 Jahre Reformation - Niederländisches Königspaar besucht Wartburg

Den Haag (dpa) - Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima wird zum Auftakt seines Deutschlandbesuches auch die Wartburg in Thüringen besichtigen. Das 500-jährige Reformationsjubiläum wird eines der zentralen Themen des Besuches vom 7. bis 10. Februar, teilte der Hof am Montag in Den Haag mit. Willem-Alexander (49) und seine Frau Máxima (45) werden eine Handelsdelegation nach Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt begleiten. In allen drei Bundesländern wird das Paar auch von den jeweiligen Ministerpräsidenten empfangen.

Eine wichtige Rolle spielen auch Kultur und Erinnerung. So ist ein Schwerpunktthema das Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges, die Judenverfolgung und die Zwangsarbeiter. Geplant sind Besuche im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald und in der Goethe- und Schillerstadt Weimar. Auch wird das Paar mit Vertretern von High-Tech-Betrieben und Studenten in Jena zusammen treffen. Zudem ist ein Besuch der Energiebörse in Leipzig vorgesehen.