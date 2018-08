Berlin (dpa/tmn) - Filigrane Stahlrohre, grazile Speichen, schmale Reifen und oft knallbunte Farben: Alte Rennräder liegen im Trend, nicht nur in Großstädten. Doch gerade dort treten sie geballt auf.

«Wenn man durch Berlin, Hamburg oder London läuft, sieht man sie sehr häufig», sagt David Koßmann vom Pressedienst Fahrrad (pd-f). Woher kommt die Begeisterung? «Wie bei allen alten Dingen spielt ein gewisser Seltenheitswert eine Rolle», sagt Arne Göbbels vom Fachgeschäft Steel Vintage Bikes in Berlin. «Vielleicht war es das eigene Traumrad, das man sich nicht leisten konnte, als man klein war. Oder es sind Räder, auf denen ganz bedeutende Champions sehr berühmte Rennen gewonnen haben.»

Aber wie kommen Neugierige an ein Rad der 1970er bis 1990er Jahre? Und worauf müssen sie achten? «Auf dem Flohmarkt findet man viel, aber auch viel Mist», sagt Koßmann. Im Internet ist das Angebot größer, etwa auf Auktions- oder Kleinanzeigenportalen. Alternativ bieten sich mittlerweile auch Spezialgeschäfte an.

Die alten Rahmen sind in der Regel gemufft, teilweise oder ganz verchromt, so dass sie grundsätzlich sehr haltbar sind. Ein weiterer Vorteil: Schäden zeigen sich bei Stahl sehr gut. Die filigranen Rohre sollten immer gerade und das ganze Rad nicht verzogen sein. Dabei können Radler auf die Silhouette mit in sich geradem Oberrohr achten. Ein leichter Bogen deutet hier etwa auf einen Aufprall hin.

«Kleine, etwa fingernagelgroße Dellen etwa am Oberrohr können aber noch verkraftbar sein», sagt Koßmann. Zeigen sich aber auch noch Risse im Lack an Stellen, die etwas gebogen aussehen - Finger weg! Rost dagegen kann bei Stahl auch normal sein - etwa da, wo das Hinterrad an den Ausfall-Enden eingeklemmt ist.

Wer das Rad nicht komplett auseinandernehmen und hineingucken kann, hebt es zumindest einmal hoch und dreht es. «Rieselt es im Inneren, ist das kein gutes Zeichen», sagt Koßmann. Vielleicht sind es nur ein paar Metallspäne, vielleicht Rost. Steht so ein Rad 20 Jahre im feuchten Keller, kann in Hohlräumen gesammeltes Wasser die Rohre innen rosten lassen, obwohl von außen noch alles gut aussieht.

Steht die Gabel in einem ungewöhnlich steilen Winkel sehr nah am Unterrohr, sei das oft ein typisches Resultat eines gar nicht so seltenen Auffahrunfalls, sagt Göbbels. Solche Schäden lassen sich auch fühlen. «Einfach im Bereich der Gabel das Unterrohr entlangstreichen und auf Beulen und Dellen achten.»