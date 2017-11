Angermünde (dpa) - Warum die tschechische Automarke «Tatra» auch als «Mercedes des Ostens» bezeichnet wurde, merkt jeder, der in einem der elegant wirkenden Wagen Platz nimmt. Der Fahrgastraum ist großzügig gestaltet, die Polster sind breit und weich, man hält es lange auf ihnen aus.

«Es sitzt sich in keinem anderen Auto so gut. Auch nach 500 Kilometern am Stück hat mir noch nie der Rücken weh getan», sagt Iris Riesebeck. Die 77-Jährige wurde zu DDR-Zeiten als Abteilungsleiterin Materialversorgung in der PCK Raffinerie Schwedt (Uckermark) in so einem Dienstwagen gefahren.

Riesebeck hat in Angermünde (Uckermark) eine private Sammlung mit acht eigenen Tatras und drei Leihgaben anderer Liebhaber der Marke. Die beiden ältesten Wagen stammen aus den 1930er Jahren, die jüngsten aus den 1990ern. Alles sind inzwischen Oldtimer und wertvolle Sammlerstücke: Die Tatra-Autos werden seit 1998 nicht mehr hergestellt. Die tschechischen Oldtimer seien heute pro Stück rund 100 000 Euro wert. «Ich kenne aber niemanden, der sich einen Tatra als Geldanlage anschafft», sagt Riesebeck.

Ihr vor zwei Jahren verstorbener Mann Jürgen war bereits zu DDR-Zeiten Tatra-Fan und Begründer der familieneigenen Sammlung. Der Angermünder betrieb eine Werkstatt für die DDR-Autos der Marke «Wartburg», später «Opel» in seiner Heimatstadt.

«Wenn mein Mann in Berlin dafür Teile abholte und einen Tatra sah, war er glücklich», erinnert sich seine Witwe. In der DDR-Hauptstadt gehörten die Fahrzeuge, speziell das Modell T 613, zur Regierungsflotte und waren auch als Diplomatenwagen im Einsatz. Für den «normalen» DDR-Bürger hingegen war es schwer, an die komfortablen Limousinen heranzukommen.

Jürgen Riesebeck träumte dennoch vom eigenen Tatra, den er 1983 durch einen annoncierten Tausch auch bekam. «Das war ein T 603 von dem etwa 3000 Stück in die DDR importiert worden waren», sagt Iris Riesebeck. Mit ihrem T 603 - gut fünf Meter lang, 168 PS stark und ein Verbrauch von zwölf Litern Benzin - bereisten Riesebecks die Ukraine und Tschechien, später Skandinavien und Spanien. «Der Wagen hat all das mitgemacht.»

Stolz ist die 77-Jährige auch auf das letzte Tatra-Modell, den T 700. «Von dem wurden nur 65 Stück produziert, zwei gibt es deutschlandweit noch, einer davon steht bei mir.» Sämtliche Wagen in der Tatra-Galerie habe ihr Mann eigenhändig restauriert und wieder fahrbereit gemacht.