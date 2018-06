München (dpa/tmn) - Im November bringt BMW die vierte Generation des X5 an den Start. Der Geländewagen wird dabei laut Hersteller noch etwas größer, wächst in Radstand und Länge um vier Zentimeter und streckt sich nun auf 4,92 Meter.

Außen ist er markanter gezeichnet als bisher und an einer größeren Niere sowie serienmäßigen LED-Scheinwerfern zu erkennen. Er bietet im neuen Format Platz für fünf Passagiere und 645 bis 1860 Liter Gepäck hinter der wie üblich zweigeteilten Heckklappe.

Dabei ist der Kofferraum mit seiner elektrisch versenkbaren Gepäckraumabdeckung so groß, dass man dort für den Nachwuchs hinter der dann elektrisch verschiebbaren Rückbank auf Wunsch auch eine dritte Sitzreihe installieren lassen kann, so BMW weiter.

Der Fahrer blickt derweil auf neue, digitale Instrumente sowie ein größeres Headup-Display und wird von zahlreichen neuen Assistenzsystemen bis hin zum automatischen Nothalt für den medizinischen Ernstfall unterstützt. Für mehr Wohlbefinden an Bord sollen dabei eine Ambientebeleuchtung, eine Raumparfümierung sowie ein Panoramadach mit über 15.000 leuchtenden Grafikelementen sorgen.

Unter der Haube bietet BMW in Deutschland zunächst einen Benziner und zwei Diesel mit jeweils sechs Zylindern und drei Litern Hubraum an. Diese sind mit Achtgang-Automatik und Allradantrieb gekoppelt. Als 40i kommt der X5 dabei auf 250 kW/340 PS, erreicht 243 km/h und verbraucht im Mittel 8,5 Liter (193 g/km CO2). Für den 30d meldet BMW 195 kW/265 PS, 230 km/h, 6,0 Liter und 158 g/km. Und der M50d steht mit 294 kW/400 PS, 250 km/h, 6,0 Litern und 179 g/km in der Liste.

Dazu gibt es ein laut Hersteller aufwendig weiterentwickeltes Fahrwerk mit der Option auf Hinterradlenkung, einer Zweiachs-Luftfederung, einem Wankausgleich und einem elektronisch geregelten Sperrdifferential an der Hinterachse.