Bereits 1941 präsentierte Henry Ford der Welt ein Auto, welches er zum größten Teil aus Hanffasern herstellen ließ und dessen Motor mit Hanfkraftstoff betrieben wurde. Allerdings war die Öffentlichkeit zu dieser Zeit noch nicht reif für diese fortschrittliche Idee und so wurde das Projekt für lange Zeit wieder eingefroren.

Was damals als „unerwünscht“ abgetan wurde, hat in der heutigen Zeit wieder stark an Fahrt aufgenommen. In Zeiten in denen das ökologische Bewusstsein der Menschen sehr stark geworden und das Wort „umweltschonend“ zu einem Werbeslogan geworden ist, haben Naturfasern auch in der Autoindustrie immer mehr Marktanteile bekommen. So stecken in modernen Autos durchschnittlich 10 Kilogramm Naturfasern, die in den verschiedensten Teilen Verwendung finden. So werden die Ersatzradkästen aus Bananenfasern gefertigt, die Polsterung aus Hanf-, Flachs- oder Kokosfasern hergestellt und Baumwolle oder Hanf finden in Dämmmaterialien Verwendung. 2012 veröffentlichte dazu der Forscher James Meredith von der Warwick Universität in England ein Papier in dem er demonstrierte, wie gut besonders die Hanffaser für den Bau von Karosserieteilen geeignet ist, da die Teile sehr leicht und gleichzeitig extrem stabil sind. Außerdem erhöhen diese Fasern die Sicherheit der Insassen, da sie bei einem Unfall nicht scharfkantig brechen oder splittern und somit das Verletzungsrisiko der Fahrer stark reduzieren. Viele Autohersteller wie BMW, Audi, Mercedes oder Sportwagenmarken wie Bugatti, nutzen daher die Hanffaser oft als Werkstoff für ihre superleichten Top-Modelle. So entschied sich BWM bei der Produktion seines Elektroautos, dem BMW i3, bei großen Teilen der Innenausstattung auf Hanffasern zu setzen. Dies hatte eine Gewichtersparnis und dadurch eine größere Reichweite des Autos zur Folge.

Natürlich sind es nicht nur die Vorteile der natürlichen Werkstoffe oder der ökologische Werbeslogan der sich gut verkaufen lässt. Naturfasern sind auch deutlich günstiger in der Beschaffung und somit eine Methoden die Produktionskosten langfristig zu senken. Viele große Agrarunternehmen haben diesen Trend erkannt und bauen im großen Stil industriellen Hanf zur Fasergewinnung an. So hat sich die Firma Hempflax aus den Niederlanden auf den industriellen Hanfanbau spezialisiert und beliefert seit Jahren die Automobilindustrie mit natürlichen Fasern der Hanfpflanze.