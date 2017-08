Berlin (dpa-infocom) - Die SUV-Welle unterspült weiter die Grenzen zwischen den einzelnen Fahrzeugkategorien: Weil selbst Großfamilien nicht mehr aus dem Geländewagen aussteigen wollen, nehmen die klassischen SUV immer mehr Anleihen beim Van. Das macht VW künftig auch mit dem Tiguan.

Der neue VW Tiguan wird von November an für Preise ab knapp 30 000 Euro zum Allspace und will mehr Raum für mehr Möglichkeiten bieten will.

20 Zentimeter für mehr Freiheit im Fond

Der Allspace ist knapp 2000 Euro teurer als der normale Tiguan. Für seine neue Rolle an der Familienfront geht er um gute 20 Zentimeter in die Länge. Er streckt sich nun auf 4,70 Meter. Weil VW das Blech nicht einfach hinten angestückelt hat, sondern elf Zentimeter auf den Radstand und zehn Zentimeter auf den hinteren Überhang entfallen, hat der Allspace noch immer ausgewogene Proportionen.

Während der Allspace außen ein typischer Tiguan ist und man ihm die 4,70 Meter kaum ansieht, wirkt er innen um so größer. Erst recht, wenn man vor der offenen Kofferraumklappe steht. Bald zwei Meter tief ist der Laderaum bei umgeklappten Sitzlehnen, und mit 1920 Litern fasst der Allspace plötzlich mehr als mancher Kombi. Selbst wenn man die zweite Reihe aufstellt, bleiben bis zu 760 Liter übrig. Das sind 145 Liter oder drei Reisetaschen mehr als beim kurzen Tiguan.

Innere Größe

Die Platzverhältnisse sind so großzügig, dass VW für weitere 800 Euro erstmals in einem europäischen Geländewagen der Marke eine dritte Sitzreihe anbietet. Das macht den Allspace zum direkten Konkurrenten für den Skoda Kodiaq. Mit jeweils einem Handgriff kann man deshalb zwei weitere Klappsessel aus dem Wagenboden ziehen und die Nachbarskinder auch noch einladen. Zumindest in der Theorie.

In der Praxis ist das ein schwieriges Unterfangen. Denn während VW zumindest von Passagieren bis etwa 1,50 Metern spricht, mag man die Kletterpartie beim Einsteigen und die drangvolle Enge beim Sitzen eigentlich schon einem Vorschüler nicht mehr zumuten.

Für den Fahrer bleibt alles beim Alten

Während sich hinten also vieles ändert beim Allspace, bleibt vorne alles beim Alten: Ambiente, Ausstattung und Antrieb sind nahezu identisch mit dem kurzen Tiguan. Zwar merkt man der Materialgüte bei genauem Hinschauen an, dass der Allspace in Mexiko und nicht in Wolfsburg montiert wird. Doch auch wenn das Plastik manchmal etwas härter wirkt und das Leder etwas stärker glänzt, hat der Tiguan noch immer den wertigsten Innenraum diesseits der Premium-Modelle aus dem deutschen Süden.