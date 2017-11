Berlin (dpa-infocom) - Mit dem Timing hat VW so seine Probleme. Als die Niedersachsen in den 1990ern den Golf Country brachten, wollte von aufgebockten Kompakten noch keiner etwas wissen. Als zwei Jahrzehnte später alle nach handlichen Kreuzungen aus Pkw und Geländewagen riefen, musste VW passen.

Jetzt schließt der träge Tanker die Lücke und stellt dem Tiguan im November für mindestens 20 390 Euro den T-Roc zur Seite. Der ist nicht nur 25 Zentimeter kürzer und 6000 Euro billiger. Er ist vor allem das frischere und frechere Auto und dabei so mutig und munter wie schon lange kein VW mehr vor ihm.

Mit Ecken und Kanten gegen die Langeweile

Das ist umso erstaunlicher, wenn man die Basis des Nachzüglers kennt. Denn auch der 4,23 Meter lange T-Roc stammt aus dem modularen Querbaukasten und ist damit ein enger Verwandter des VW Golf.

Während der allerdings auf der Suche nach dem größten gemeinsamen Nenner aller Kundenwünsche bis zur ultimativen Langeweile perfektioniert wurde, gibt der T-Roc den Revoluzzer und leistet sich ein paar Ecken und Kanten - und das kann man beim markanten Design mit dem aggressiven Gesicht, der sportlichen Silhouette und dem wie bei einem Coupé nach weit nach vorn geneigten Heck ruhig wörtlich nehmen.

Mut zur Farbe

Mehr noch als mit der Form überrascht der T-Roc aber mit seiner Farbe. Denn zum ersten Mal seit dem Polo Harlekin und vielleicht dem Beetle beweist VW mal wieder etwas Mut und gönnt dem Golf fürs Grobe ein paar provozierende Töne.

Als wären Curcuma Yellow oder Energetic Orange nicht poppig genug, gibt es über der markanten Chromspange entlang der Fensterlinie auf Wunsch auch noch Kontrastfarben für das Dach sowie ein paar bunte Kunststoffkonsolen und Ziernähte für den Innenraum. Das ergibt laut VW mehr als 80 Kombinationen und macht den T-Roc buchstäblich zu einem Auto für Individualisten und damit zum krassen Gegenteil des Golfs.

Erfrischendes Fahrverhalten

Aber der T-Roc sieht nicht nur erfrischend aus, er fährt auch so. Zumindest, wenn man ganz oben in der Motorpalette einsteigt. Nicht umsonst krönt VW die jeweils drei Diesel und Benziner in beiden Lagern mit einem 140 kW/190 PS starken 2,0-Liter, der ordentlich zur Sache geht: Als Benziner entwickelt er 320 Newtonmeter, hängt gierig am Gas und fühlt sich viel sportlicher an, als ein Sprintwert von 7,2 Sekunden und ein Spitzentempo von 216 km/h vermuten lassen.