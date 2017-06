So eigenständig das Design, so vertraut die Technik. Denn im Grunde ist der Arteon nur ein Passat im feinen Zwirn. Allerdings spielt den Entwicklern diesmal anders als beim Vorgänger CC die Flexibilität der Plattform in die Karten. Deshalb hat der neue Leitwolf neben den rahmenlosen Türen und der Coupé-Silhouette unter anderem einen fünf Zentimeter längeren Radstand.

Der blendend verchromte Kühlergrill verschmilzt mit den Scheinwerfern und reicht deshalb bis in die Kotflügel. Die Motorhaube ist lang, die Flanke schlank und schnittig, das Dach flach, und das Heck verführerischer als alles, was in Wolfsburg bislang ins Blech gepresst wurde.

Außerdem hat er die intelligenteren Assistenten. Die Systeme kennt man schon, doch hat VW die Software um ein paar Funktionen ergänzt. Die LED-Scheinwerfer lassen sich jetzt auch vom Navi sagen, wohin sie leuchten sollen. Und der Tempomat hält nicht nur den Abstand zum Vordermann, sondern bremst auch vor Tempolimits oder Kreisverkehren auf die richtige Geschwindigkeit herunter.

280 PS beflügeln die Premium-Phantasie

In Fahrt bringen den Arteon dabei zunächst drei Motoren, die allesamt vier Zylinder und zwei Liter Hubraum haben: Zwei Diesel mit 110 kW/150 PS oder 176 kW/240 PS und ein Benziner, der mit Hilfe eines Turbos auf 206 kW/280 PS kommt und so am besten zu den Aufstiegsambitionen passt - nicht zuletzt, weil damit auch der Preis auf Premium-Niveau steigt und erst bei 49 325 Euro beginnt.

Serienmäßig mit Allradantrieb und Doppelkupplung ausgestattet, geht er mit bis zu 350 Newtonmeter zu Werke und legt entsprechend viel Elan an den Tag: Von 0 auf 100 km/h in 5,6 Sekunden und bei Vollgas mühelos 250 Sachen - damit muss sich der Arteon nicht vor einem Audi A5 oder einem BMW 4er verstecken. Auch der Normverbrauch von 7,3 Litern (CO2-Ausstoß: 164 g/km) geht bei so viel Fahrspaß in Ordnung. Bei diesen drei Triebwerken soll es nicht bleiben. Fest versprochen sind bereits ein weiterer Diesel mit 140 kW/190 PS, zwei weitere Benziner mit 110 kW/150 PS oder 140 kW/190 PS. Und wenn es nach den Entwicklern geht, dann kommen später auch ein Plug-In-Hybrid, ein Erdgas-Modell und eine Prestige-Version mit sechs Zylindern.

Fazit: Fit für den Aufstieg

Anders als der CC ist der Arteon tatsächlich ein Passat mit Mehrwert: Er sieht besser aus, hat mehr Platz und bietet das erhabenere Fahrgefühl. Dass sich die Unterschiede bei Antrieb und Ausstattung im Detail verlieren, schadet dem gelungenen Gesamteindruck nicht. Denn nur so kann VW den Preis ein wenig unter den Premium-Marken halten. Dass der Arteon es trotzdem schwer haben wird gegen A5, 4er oder C-Klasse liegt deshalb weniger am Modell als an der Marke. Denn wer sich vom gemeinen Volk abheben möchte, der will das womöglich nicht ausgerechnet mit in einem Volks-Wagen tun.

Datenblatt: VW Arteon 2.0 TSI

Motor und Antrieb: Vierzylinder-Turbo-Benzindirekteinspritzer Hubraum: 1984 ccm Max. Leistung: 206kW/280PS bei 5100-6500 U/min Max. Drehmoment: 350 Nm bei 1700-5600 U/min Antrieb: Allradantrieb Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsautomatik

Maße und Gewichte Länge: 4862 mm Breite: 2127 mm Höhe: 1450 mm Radstand: 2837 mm Leergewicht: 1716 kg Zuladung: 599 kg Kofferraumvolumen: 563-1577 Liter

Fahrdaten Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 5,6 s Durchschnittsverbrauch: 7,3 Liter/100 km Reichweite: 900 km CO2-Emission: 164 g/km Kraftstoff: Super Schadstoffklasse: EU5 Energieeffizienzklasse: C

Kosten Basispreis der Modellreihe: 39 675 Euro Grundpreis des Arteon 2.0 TSI: 49 325 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 128 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung Sicherheit: Front-, Seitenairbags und Kopfairbags, Allradantrieb, Gurtstraffer, Spurhalte-Assistent Komfort: Klimaanlage, Zentralverriegelung, elektrische Parkbremse, Tempomat Spritspartechnik: Start-Stopp-Automatik

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke