Zwar ist der XC60 ein bisschen dynamischer ausgelegt als sein großer Bruder, man sitzt etwas engagierter hinter dem Lenkrad und 25 Zentimeter kürzer ist er auch. Doch im Grunde sind sich bei beiden so ähnlich, dass jemand die dritte Sitzreihe oder den größeren Kofferraum schon verdammt dringend benötigen muss, damit man dafür 6000 Euro mehr ausgibt.

Für die Neuauflage des Bestsellers hat sich Volvo sehr stark am großen Bruder XC90 orientiert. Das gilt für das nur unwesentlich schnittigere Design genauso wie für das Ambiente und erst recht für die Technik. Nicht umsonst teilen sich beide Autos die gleiche Plattform.

Der Geländewagen versteht sich als ebenso noble wie nordische Alternative zu den Premium-Modellen aus dem deutschen Süden. Der XC60 kontert deren wuchtigen Auftritt mit einer filigranen Eleganz, einem betont entspannten Auftritt und einem luftig leichten Interieur. Nur in einem Punkt tun es die Schweden Audi, BMW und Mercedes gleich: Mit einem Grundpreis von zunächst 48 050 Euro ist auch der Volvo kein Schnäppchen.

Berlin (dpa-infocom) - Götterdämmerung im Wikinger-Himmel: Volvo erneuert sein mit Abstand wichtigstes Modell und bringt am 22. Juli die zweite Generation des XC60 in den Handel.

Keine Sechs- oder Achtzylinder

Am Anfang sind das je zwei Diesel und Benziner, die allesamt mit Allradantrieb und Achtgang-Automatik gekoppelt sind. Die Selbstzünder haben 140 kW/190 PS oder 173 kW/235 PS und die Otto-Motoren 187 kW/254 PS oder 235 kW/320 PS.

Außerdem kommt kurz nach dem Start ein Plug-In-Hybrid mit einer Systemleistung von 299 kW/407 PS, 45 Kilometer rein elektrischer Reichweite und einem Normverbrauch von 2,1 Litern (CO2: 49 g/km) zurück. Später sollen noch ein paar schwächere Motoren und reine Fronttriebler kommen und den Preis etwas näher an die 40 000er-Marke bringen.

Stark, aber nicht souverän

Egal ob Benziner oder Diesel - zumindest die jeweils stärkeren Motoren haben allemal genügend Kraft, um den dicken Brocken entspannt zu bewegen. Doch fehlt es ihnen zum V6 trotz ihrer 400 Newtonmeter beim T6 und 480 Newtonmeter beim D5 an der in dieser Klasse nötigen Souveränität, mit 230 und 220 km/h lassen sie sich schnell abhängen und bei entsprechendem Engagement spielen sie sich gerne ein bisschen in den Vordergrund.

Außerdem wird dann der Normverbrauch von 7,7 Litern für den Benziner und 5,5 Litern für den Diesel (CO2-Ausstoß 176 und 144 g/km) gar vollends zur Makulatur.

Keine Kompromisse bei der Sicherheit

Während die Schweden die Konkurrenz auf der Überholspur bereitwillig ziehen lassen, wollen sie bei einem anderen Thema die erste Geige spielen: der Sicherheit. Den XC60 kann man deshalb mit einer ganzen Schwadron von Schutzengeln aufrüsten, kann damit nahezu autonom fahren und im Ernstfall auf profunde Unterstützung hoffen.

So hat Volvo für die XC60-Baureihe drei neue Assistenzsysteme entwickelt, die dem Fahrer aktiv in die Lenkung greifen, wenn ein Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr, ein Auffahrunfall oder das Abkommen von der Fahrbahn drohen.

Fazit: Exot mit besten Chancen auf Erfolg

Ausgerechnet im rauen Norden bauen sie ein ausgesprochen sanftmütiges SUV. Mit seinem eher soften Design, dem luftig-leichten Innenraum und vor allem seiner defensiven Grundstimmung bei Antrieb und Fahrwerk ist der neue Volvo XC60 ein absoluter Exot auf der Buckelpiste. Weil er allerdings bei Ausstattung, Preis und Platz um so mehr ins Zentrum seines Segments zieht, hat der Exot einmal mehr die besten Chancen auf Erfolg.

Datenblatt: Volvo XC60 T6

Motor und Antrieb: Vierzylinder-Turbo-Benzindirekteinspritzer Hubraum: 1969 ccm Max. Leistung: 235 kW/320 PS bei 5700 U/min Max. Drehmoment: 400 Nm bei 2200 - 5400 U/min Antrieb: Allradantrieb Getriebe: 8-Gang-Automatik

Maße und Gewichte Länge: 4688 mm Breite: 1902 mm Höhe: 1658 mm Radstand: 2865 mm Leergewicht: 2002 kg Zuladung: 488 kg Kofferraumvolumen: 505-1432 Liter

Fahrdaten Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 5,9 s Durchschnittsverbrauch: 7,7 Liter/100 km Reichweite: 920 km CO2-Emission: 176 g/km Kraftstoff: Super Schadstoffklasse: EU6 Energieeffizienzklasse: B

Kosten Basispreis der Modellreihe: 48 050 Euro Grundpreis des XC60 T6: 55 500 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 202 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung Sicherheit: Sechs Airbags, City-Notbremssystem, Spurhalteassistent, Tempomat, Allradabtrieb Komfort: Klimaautomatik, digitale Instrumente, Infotainment Spritspartechnik: Start-Stopp-Automatik

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke