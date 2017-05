Berlin (dpa-infocom) - Seat schickt sein wichtigstes Modell in die nächste Runde: Ab Juni bringen die Spanier ab 14 240 Euro den neuen Ibiza in Stellung und wollen sich mit einem großen Sprung von Konkurrenten wie dem Ford Fiesta, Peugeot 208, Opel Corsa und natürlich dem VW-Vetter Polo absetzen.

Verführerische Form und ein neues Format

Seat setzt nicht allein auf die vielleicht verführerischsten Formen in dieser Klasse, sondern auch auf ein neues Format. Weil der Ibiza als erster Kleinwagen aus dem VW-Konzern den neuen Modularen Querbaukasten A0 nutzt, haben die Entwickler die Proportionen zugunsten des Platzangebots neu geordnet.

Der Ibiza behält seine Länge von 4,06 Metern, bekommt aber knapp zehn Zentimeter mehr Radstand und geht beinahe neun Zentimeter in die Breite. Das spürt man mit mehr Schulter- und Kniefreiheit auf allen Plätzen, und man sieht es beim Blick in den Kofferraum: Der wächst um runde 20 Prozent und fasst mit 355 Litern jetzt beinahe so viel wie Golf und Co.

Außen sexy, innen seriös

Der Ibiza gibt außen den Latin Lover - ganz im Stil des großen Bruders Leon. Der möchte den Betrachter auf den ersten Blick betören. Innen macht der Ibiza auf seriös und solide: Noble Materialien, piekfeine Verarbeitung, große Ablagen und jeder Schalter gut zur Hand - so stellen die Spanier sicher, das aus dem feurigen Flirt eine lange Liebe werden kann.

Wem das Ambiente gemessen am Außendesign im vornehmen Schwarz zu nüchtern ist, der kann mit bunten Sitzpolstern und Konsolen im Karosserielack ein bisschen Farbe ins Spiel bringen.

Entspannt auf langer Strecke

Neben dem Raumangebot profitiert auch das Fahrgefühl vom neuen Format: Mit dem längeren Radstand und der breiteren Spur fährt der Ibiza sehr viel entspannter und macht vor allem bei hohen Geschwindigkeiten einen erwachseneren Eindruck. Früher vor allem ein Stadtflitzer und für ein paar Spritztouren aufs Land gemacht, taugt er jetzt auch für die Langstrecke.

Bei aller Seriosität will der Ibiza keine Spaßbremse sein. Im Gegenteil: Stramm abgestimmt, mit einer sehr direkten Lenkung bestückt, gut ausbalanciert und wunderbar wendig muss man nur ein paar Kurven fahren, dann macht einen der Spanier munter wie ein Café solo, der Puls schlägt schneller und die Stimmung steigt. Das ist schon mit dem 75 kW/95 PS starken Dreizylinder-Benziner als vermutlich meistverkauftem Motor so - selbst wenn für ihn schon bei 195 km/h Schluss ist. Das wird mit dem 1,5-Liter-Turbo im Herbst noch besser. Der Motor leistet 110 kW/150 PS und zündet bei einem Sprintwert von 7,7 Sekunden und einem Spitzentempo von 215 km/h gar vollends das Feuer der Leidenschaft.