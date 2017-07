Im Gegensatz zur Physik lässt sich die Psyche sehr wohl überlisten. Wo man sonst in einer Limousine vom Schlage eines Ghost am liebsten hinten rechts sitzt und das Steuern einem dienstbaren Geist überlässt, lockt es einen im «Black Badge» lautstark hinter das Lenkrad. Das gilt im übertragenen Sinne, weil sich das Auto vielleicht doch ein bisschen verbindlicher anfühlt und engagierter bewegen lässt. Selbst, wenn das Lenkrad zu dünn ist, zu steil steht und man viel zu erhaben im Sessel thront.

Und natürlich, weil man diesen teuren Spaß vielleicht auch einfach nicht seinem Chauffeur gönnen möchte. Das kann man durchaus wörtlich nehmen. Denn schon allein wegen der höheren Drehzahlen ist das ferne Flüstern des Triebwerks nun einen Hauch präsenter und kommt einem in der vornehmen Stille fast schon ohrenbetäubend vor.

Schwarzmalerei in Perfektion

Weil es bei derart luxuriösen Fahrzeugen immer auch um den schönen Schein geht, hat Rolls-Royce mindestens genau so viel Energie auf den standesgemäßen Auftritt verwandt. Wie es sich für eine Luxus-Manufaktur gebührt, wurden dabei keine Kosten und Mühen gescheut. Allein an den Felgen mit Karbonrädern und einem Innenleben aus Aluminium haben die Ingenieure zwei Jahre entwickelt, und der von Hand polierte Lack hat mehr Tiefe und Schwärze denn je. Für die düsteren Konsolen im Innenraum werden Karbonfäden mit Alufasern verwoben, die gerade einmal 0,014 Millimetern dick sind. Diese werden dann mit sechs Schichten Klarlack überzogen und nach 72 Stunden Trockenzeit ebenfalls von Hand auf Hochglanz gebracht.

Dass der sonst so gleißend strahlende Kühlergrill jetzt so düster und trotzdem glänzend ist wie eine wolkenlose Neumondnacht und sich selbst die Spirit of Ecstasy auf der Haube von einem Schwarzen Hauch von nichts umwehen lässt, war da noch die leichteste Übung. Allerdings goutieren nicht alle Kunden diese Schwarzmalerei - und bestellen ihren «Black Badge» deshalb in jeder anderen Farbe des Regenbogens.

Fazit: Maximaler Prunk durch ultimatives Understatement

Leistung und Luxus ohne Ende und dazu mehr Glanz und Gloria als bei jedem anderen Auto - eigentlich ist ein Rolls-Royce an Dekadenz kaum mehr zu überbieten. Doch mit dem «Black Badge» machen die Briten das Unmögliche möglich und kehren den maximalen Prunk in das ultimative Understatement. Dass man dafür einen unverschämt hohen Aufpreis zahlen muss, wird den Kunden sogar recht sein. Denn zumindest Kenner werden an der Lady in Black auf den ersten Blick erkennen, was für ein sündteures Glanzstück sie da vor sich haben.

Datenblatt: Rolls-Royce Ghost Back Badge

Motor und Antrieb: V12-Benzindirekteinspritzer mit Doppelturbo Hubraum: 6592 ccm Max. Leistung: 450 kW/617 PS bei 5250 U/min Max. Drehmoment: 840 Nm bei 1500 U/min Antrieb: Heckantrieb Getriebe: Achtgang-Automatik

Maße und Gewichte Länge: 5399 mm Breite: 1948 mm Höhe: 1550 mm Radstand: 3295 mm Leergewicht: 2360 kg Zuladung: 580 kg Kofferraumvolumen: 490 Liter

Fahrdaten Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 4,8 s Durchschnittsverbrauch: 14,6 Liter/100 km Reichweite: k.A. CO2-Emission: 333 g/km Kraftstoff: Super Schadstoffklasse: EU5

Kosten Basispreis der Modellreihe: 277 657 Euro Grundpreis des Ghost «Black Badge»: 325 495 Euro Typklassen: individuelle Tarife Kfz-Steuer pro Jahr: 608 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung Sicherheit: ESP, Front-, Seiten- und Vorhangairbags, Wankausgleich Komfort: Klimaautomatik, elektrische Türzuziehhilfe, Navigationssystem

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke