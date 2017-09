Just jener Velar schließt die Lücke zwischen Evoque und Range Rover Sport und tritt zu Preisen ab 56 400 Euro gegen betont extrovertierte Konkurrenten wie den Porsche Cayenne, den BMW X6 oder das Mercedes GLE Coupé an.

Berlin (dpa-infocom) - Velar - bei Land-Rover-Fans hat dieser Name einen Ruf wie Donnerhall. Schließlich stand er groß auf den Prototypen, mit denen die Briten in den 1960ern die Entwicklung des ersten Range Rovers begonnen haben. 50 Jahre später wird daraus endlich eine offizielle Modellbezeichnung.

Erhaben und entspannt

Auch beim Fahren ist der Velar nur gehobener Durchschnitt. Sein Plattform-Bruder Jaguar F-Pace wirkt sportlicher und präziser. Zumindest Porsche und BMW sind deutlich strammer angestimmt. Dafür genießt man im Velar jene erhabene Entspannung, die auch den großen Range Rovern eigen ist. Und mit dem richtigen Motor ist der Velar auch alles andere als langweilig oder lustlos.

Zum Beispiel, wenn man den V6-Diesel nimmt. Der schöpft aus seinen 3,0 Litern Hubraum 221 kW/300 PS und hat bei bis zu 700 Newtonmeter selbst mit den stattlichen zwei Tonnen des britischen Brocken leichtes Spiel. Von 0 auf 100 km/h in 6,5 Sekunden und bei Vollgas bis zu 241 km/h - damit muss man sich auf der linken Spur nicht verstecken. Weil der Motor frisch entwickelt wurde und der Velar zudem der windschnittigste Land Rover aller Zeiten ist, reichen ihm zumindest auf dem Prüfstand 6,4 Liter (CO2-Ausstoß 167 g/km).

Unter der Haube muss die Zukunft warten

Alternativ bieten die Briten noch zwei 2,0-Liter-Vierzylinder mit 132 kW/180 PS oder 177 kW/240 PS sowie drei Benziner an. Ähnlich konfiguriert, leisten sie 184 kW/250 PS, 221 kW/300 PS oder 280 kW/380 PS. Zwar sind sechs Motoren eine üppige Auswahl, und alle Triebwerke sind mit SCR-Katalysator für die Diesel und Downsizing für die Benziner auf dem neuesten Stand.

Doch für den glaubwürdigen Aufbruch in eine neue Zeit fehlen dem Velar ein paar elektrische Bausteine wie ein 48-Volt-Mildhybrid oder eine Plug-In-Batterie. Da ist die Konkurrenz ein bisschen weiter, und die Zukunft muss warten.

Fazit: Unter altem Namen zu neuen Ufern

Der Name ist fest in der Geschichte verwurzelt, doch das Auto weist klar in die Zukunft. Zwar hat Land Rover mit dem Velar den Luxus-Geländewagen anders als vor 50 Jahren nicht neu erfunden. Aber mit seinem eindrucksvollen Design und seiner innovativen Bedienung haben sie ihn wirkungsvoll weiterentwickelt und sich zugleich deutlich von der Konkurrenz abgesetzt. Wenn jetzt irgendwann noch die Ingenieure mit ähnlich innovativen Antrieben nachziehen, dann ist das Urgestein unter den luxuriösen Offroadern tatsächlich fit for future.

Datenblatt: Land Rover Range Rover Velar D300

Motor und Antrieb: V-Sechszylinder-Commonrail-Diesel Hubraum: 2993 ccm Max. Leistung: 221 kW/300 PS bei 4000 U/min Max. Drehmoment: 700 Nm bei 1500-1750 U/min Antrieb: Allradantrieb Getriebe: 8-Gang-Automatik

Maße und Gewichte Länge: 4803 mm Breite: 2032 mm Höhe: 1665 mm Radstand: 2874 mm Leergewicht: 1959 kg Zuladung: k.A. Kofferraumvolumen: 673-1731 Liter

Fahrdaten Höchstgeschwindigkeit: 241 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 6,5 s Durchschnittsverbrauch: 6,4 Liter/100 km Reichweite: 1020 km CO2-Emission: 167 g/km Kraftstoff: Diesel Schadstoffklasse: EU6 Energieeffizienzklasse: B

Kosten Basispreis der Modellreihe: 56 400 Euro Grundpreis des Range Rover Velar D300: 69 800 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 429 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung Sicherheit: Sechs Airbags, Notbremsassistent, Allradantrieb, LED-Scheinwerfer Komfort: 2-Zonen-Klimaautomatik, zwei Touchscreens, Einparkhilfe, Tempomat Spritspartechnik: Start-Stopp-Automatik

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke