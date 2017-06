Berlin (dpa-infocom) - Schon beim Mokka hatte Opel den richtigen Riecher und ist der Konkurrenz mit dem kleinen Geländewagen meilenweit vorausgefahren. Nun übertragen die Hessen diese Idee in die Klasse darunter.

Wenn Ende Juni der Nachfolger des Meriva an den Start geht, wird der kleine Van zu einem Crossover und bekommt einen neuen Namen: Crossland X heißt der Hoffnungsträger an der Familienfront, für den Opel mindestens 16 850 Euro verlangt.

Außen fürs Abenteuer gewappnet

Von außen sieht der Meriva-Nachfolger aus, als sei er für jedes Abenteuer bereit. Die Karosserie ist bullig gezeichnet, die Bodenfreiheit spürbar angehoben und rustikale Anbauteile unterstreichen seinen robusten Charakter.

Weil es dazu noch ein paar pfiffige Designdetails wie den eigenwilligen Schwung an der hinteren Karosseriesäule sowie die Option auf ein Dach in Kontrastfarben gibt, kann der Crossland X in der Lifestyle-Wertung selbst gegen Mini Countryman oder Fiat 500 XL mithalten.

Innen ein Praktiker

Während er außen auf Pampa macht, gibt der Crossland X innen den praktischen Pampersbomber und ist wie sein Vorgänger vor allem für Kind und Kegel gewappnet. Die entgegen der Fahrtrichtung angeschlagenen Fondtüren sind zwar Geschichte, aber der variable Innenraum ist dem neuen Crossover-Modell geblieben. Er fußt vor allem auf einer geteilten Rückbank, die sich gegen Aufpreis um 15 Zentimeter verschieben und in der Neigung verstellen lässt.

Dann können in dem 4,21 Meter kurzen Fünftürer entweder selbst Erwachsene einigermaßen bequem sitzen, oder man kann spürbar den Kofferraum erweitern. Fasst er schon bei normaler Position der Rückbank 410 Liter, wächst er dann peu à peu auf bis zu 520 Liter und kommt fast an den Astra Sports Tourer heran. Wenn man die Lehnen umlegt, kann er es bei 1255 Liter auch mit größeren Kombis aufnehmen.

Fahrer fühlt sich im SUV

Hinten fühlt sich der Crossland X mehr nach Van an als nach Geländewagen. Doch in der ersten Reihe gibt es keine Unterschiede: Man sitzt hoch, sieht gut und findet sich im bewährten, mittlerweile allerdings ein wenig biederen Opel-Cockpit gut zurecht.

Das einzige, was einem zum Mokka möglicherweise fehlt, ist der Allradantrieb, den Opel auch für Geld und gute Worte nicht anbietet. So weit geht die Liebe zum SUV in diesem Segment dann noch nicht.