Berlin (dpa-infocom) - Es gibt aktuell nicht viele Autos, auf die Mitsubishi so richtig stolz sein kann. Der legendäre Lancer Evolution ist im Ruhestand, der Space Star fährt im Zulassungskeller und dem Pick-up L200 stehlen X-Klasse & Co die Schau. Nur der Outlander bietet Grund zur Freude.

Zwar hat er gegen Konkurrenten wie VW Tiguan XL, Kia Sorento oder Hyundai Santa Fe auch keine Chancen. Doch zumindest als Plug-in-Hybrid ist er erfolgreich: Kein anderer Steckdosenstromer verkauft sich in Europa so gut wie der Geländewagen aus Japan. Und damit das auch so bleibt, haben die Verantwortlichen ihren stillen Star jetzt zur Hälfte der Laufzeit überarbeitet. Die Markteinführung hat Anfang September begonnen und die Preise starten bei 37.990 Euro - von denen man noch die staatlichen Subventionen abziehen kann.

Neuerungen vor allem unter der Haube

Während sich außen bis auf den Lidstrich der LED-Scheinwerfer nur wenig ändert, tut sich unter dem Blech eine ganze Menge: der Benziner wird ausgetauscht und hat jetzt 2,4 Liter Hubraum, aus denen er im sparsamen Atkinson-Modus 99 kW/135 PS mobilisiert. Der Generator im Bug leistet nun 60 kW/82 PS, die E-Maschine an der Hinterachse kommt auf 70 kW/95 PS, und die Pufferbatterie dazwischen hat nun eine Kapazität von 13,8 kWh, die für bis zu 54 Kilometer reichen soll.

Erstmal elektrisch

Das Zusammenspiel dieser Komponenten ist so konsequent auf elektrischen Betrieb ausgelegt, dass die Ingenieure sogar ein Notlaufprogramm für den Vierzylinder vorgesehen haben und ihn alle 90 Tage einmal starten, um den Katalysator und die Einspritzanlage zu schützen. Das mag vielleicht ein wenig übertrieben sein, denn wer sich auf die Autobahn verirrt und über 135 km/h beschleunigt, der hört auf jeden Fall das ferne Brummen des Benziners unter der Haube. Doch diesseits der linken Spur surrt das SUV tatsächlich die meiste Zeit auf leisen Sohlen nur mit Strom: In der Stadt ohnehin und wer auf der Landstraße sanft Gas gibt, kommt auch dort ohne den Otto-Motor aus.

Selbst bei etwas höherer Last fährt der Outlander noch elektrisch, und der Benziner arbeitet nur als Kraftwerk für den Generator, welcher Strom für den E-Motor im Heck erzeugt und so die Batterie schont. Nur wenn man das Pedal ganz durchtritt, ziehen alle Motoren an einem Strang, beschleunigen den immerhin zwei Tonnen schweren Outlander in 10,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreichen maximal 170 km/h.