Doch natürlich ist auch der 720S im Grunde seiner Karbonkarosse ein Rennwagen, der nur widerwillig ins Korsett der Straßenzulassung gezwängt wurde. Deshalb mag er sich zwar souveräner denn je durch die Stadt kämpfen. Aber erst vor ihren Toren blüht er so richtig auf: Auf der Autobahn genießt er den Freilauf bis zu einem Spitzentempo von 341 km/h, auf der Landstraße lebt er sein Spurtvermögen aus und macht das Überholen bei einem Sprint von 0 auf 100 km/h in 2,9 Sekunden zum Kinderspiel. Und auf der Rennstrecke ist es mit der Zurückhaltung vollends vorbei.

Zwar betonen die Briten nicht nur mit diesen besseren Aussichten ein neues Maß an Alltagstauglichkeit. Sie bieten auch mehr Stauraum denn je. Wer die beiden Drehschalter für Fahrwerk und Antrieb ganz nach links in die Komfortstellung dreht, schwimmt tatsächlich ganz lässig durch die Stadt.

Man sieht die Welt da draußen wie im 360-Grad-Kino und behält in jeder Situation den perfekten Überblick - egal, ob mal wieder Rushhour in der Boxengasse ist oder man sich im Berufsverkehr durch die Stadt quält.

Das Ergebnis ist ein ungewohnt luftiges Raumgefühl in einer überraschend luxuriösen Kabine und vor allem ein Ausblick, wie ihn kein Coupé in dieser Liga bietet. Wo man sich in anderen Supersportwagen wie im Schützenpanzer fühlt und die Welt nur noch durch Schießscharten wahrnimmt, wähnt man sich im 720S wie in der Kanzel eines Kampfjets.

Die Offensive beginnt in der mittleren Baureihe, die McLaren «Super Series» nennt und gegen Konkurrenten wie den Ferrari 488 GTB oder den Lamborghini Huracan positioniert. Dort beerbt in diesem Sommer der 720S den bisherigen 650S. Der macht zu Preisen ab 247 350 Euro einen viel größeren Sprung, als es das neue Typenkürzel vermuten lässt.

Sicher am Limit

Dann fängt der bis eben verdächtig zugeschnürte Motor plötzlich bitterböse an zu brüllen, die Gänge kommen mit der Wucht von Handkantenschlägen, das Cockpit verengt sich zu einem schmalen Display und gibt so den Blick noch besser frei auf die Idealline. Und die Lenkung ist so scharf wie das Skalpell eines Chirurgen. Mit genau so viel Präzision lässt sich das Coupé über den Kurs führen.

Perfekt ausbalanciert und bis ans Limit berechenbar, schlägt der McLaren der Fliehkraft ein Schnippchen und nimmt die Kurven mit einer fast traumwandlerischen Sicherheit. Animiert von einem elektronischen Rundstreckentrainer fährt man immer schneller, bremst später, lenkt enger an den Scheitelpunkt heran und tritt früher wieder aufs Gas - nur um in der Runde darauf zu lernen, dass es noch schneller geht. Denn bevor dieses Auto an seine Grenzen kommt, hat der Fahrer sein Limit längst überschritten.

Ein Schalter macht den Sportwagen zum Spielzeug

Dabei wirkt der McLaren selbst im schärfsten Modus noch seriös und beherrscht - zumindest bis man vor überschäumendem Selbstvertrauen an der Variable Drift Control zu fingern beginnt. Denn mit stufenweise deaktivierter Elektronik wird der Sportwagen zum Spielzeug, das vor allem Spaß bringen und eine Show machen will.

Nicht umsonst entwickelt das Heck dann plötzlich ein gefährliches Eigenleben, stellt sich in Kurven quer und immer querer, bis irgendwann beißender Qualm aus den Radkästen quillt und die Breitreifen in Rauch aufgehen.

Fazit: Sportler mit breiterem Spektrum

Schnell, stark, messerscharf und trotzdem spielend leicht zu beherrschen - schon der Vollgasfraktion bietet McLaren mit dem 720S mehr als je zuvor. Doch mit dem erhöhten Alltagsnutzen haben die Briten das Spektrum noch einmal deutlich erweitert. Wen juckt es da schon, dass es in der Formel 1 gerade nicht läuft? Von einem guten Rennwagen profitieren allenfalls eine Handvoll Profis, vom 720S aber allein in diesem Jahr noch rund 1400 zahlungskräftige Amateure.

Datenblatt: McLaren 720S

Motor und Antrieb: V8-Turbo-Benziner Hubraum: 3994 ccm Max. Leistung: 529 kW/720 PS bei 7500 U/min Max. Drehmoment: 770 Nm bei 5500 U/min Antrieb: Heckantrieb Getriebe: Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe

Maße und Gewichte Länge: 4,54 m Breite: 2,16 m Höhe: 1,19 m Radstand: 2,67 m Leergewicht: 1419 kg Zuladung: k.A. Kofferraumvolumen: 150+210 Liter

Fahrdaten Höchstgeschwindigkeit: 341 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 2,9 s Durchschnittsverbrauch: 10,7 Liter/100 km Reichweite: k.A. CO2-Emission: 249 g/km Kraftstoff: Super Schadstoffklasse: EU6 Energieeffizienzklasse: k.A.

Kosten Basispreis der Modellreihe: 247 350 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 388 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung Sicherheit: Vier Airbags, Airbrake, LED-Scheinwerfer Komfort: Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Lederpolster Spritspartechnik: Start-Stopp-Automatik

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke