Berlin (dpa-infocom) - Im Großstadtdschungel wird es immer voller. Die SUV-Welle schwappt jetzt ins Segment der Kleinwagen. Kaum ein Monat vergeht deshalb, ohne dass nicht wieder ein Mini für den Matsch enthüllt wird. Diesmal ist Hyundai an der Reihe.

Hyundai schickt gegen Autos wie den Renault Captur oder den Opel Mokka-X den Kona ins Rennen. Benannt nach einem Strand auf Hawaii soll er im November in den Handel kommen und zwischen 17 000 und 19 000 Euro starten.

Farbenfrohe Strandmode statt rustikaler Westerncharme

Wo Hyundai seinen Modellen sonst gerne einen nüchternen Anstrich gibt - und deshalb fast so langweilig wirkt wie VW - machen die Koreaner beim Kona zum ersten Mal auf Lifestyle: Front und Heck sind deshalb sehr muskulös modelliert und die Flanke wirkt mit ihren scharfen Schnitten und der Finne auf der D-Säule schlank und schnell. Dazu gibt es ungewöhnlich frische Farben und auf Wunsch eine Kontrastlackierung. Dagegen sehen selbst der Mini Countryman oder der Fiat 500X in manchen Varianten ganz schon blass aus. Kein Wunder, dass sie den Kona eher am Strand oder in der Stadt sehen, als Tucson und Santa Fe im Wilden Westen.

Auch innen treiben es die Koreaner ganz schön bunt. Die vorherrschenden Töne auf den solide verarbeiteten aber wenig vornehmen Kunststoffen sind zwar auch weiterhin Schwarz und Grau und viele Details des Cockpits erinnern an den nüchternen i30. Doch wer will, kann mit eingefärbten Nähten, grellen Gurten und poppigen Anbauteilen reichlich Farbe ins Spiel bringen.

Kleine Patzer bei der Pflicht

Bei ihrer kunterbunten Kür haben die Entwickler die Pflicht nicht vergessen: Das Platzangebot des 4,17 Meter kurzen Kona ist bei 2,60 Metern Radstand gehobener Durchschnitt. Die Ergonomie ist erste Klasse und die Liste der Wunschausstattung lang. So gibt es für den kleinen Geländewagen nicht nur Assistenten wie eine automatische Notbremsfunktion oder eine aktive Spurführungshilfe, sondern auch einen freistehenden Touchscreen für Navigation und Infotainment, ein schlüsselloses Startsystem und zum ersten Mal diesseits der Oberklasse auch in einem Hyundai ein Head-Up-Display.

Bei all den Extras haben die Koreaner nur zwei mittlerweile auch in dieser Klasse wichtige Feature vergessen: Den Abstand zum Vordermann muss der Fahrer noch selber regeln und bei Nacht verblasst der Glanz des Kona, weil ihm LED-Scheinwerfer fehlen.