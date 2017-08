Berlin (dpa-infocom) - Honda bittet zum Kräftemessen in der Kompaktklasse. Um das verstaubte Image aufzumöbeln und den neuen Civic in einem etwas schrilleren Licht erscheinen zu lassen, bringen die Japaner ihren Golf-Gegner im September wieder als Type R an den Start.

Der Honda Civic Type R ist zwar mit einem Preis von 36 050 Euro fast doppelt so teuer wie das Grundmodell, bietet dafür aber auch mehr Spaß als jeder andere Honda diesseits des NSX und dürfte so manchen Golf GTI-Fahrer gehörig ins Schwitzen bringen.

Drehorgel mit drei Trompeten

Dafür steht vor allem ein zwei Liter großer Turbo-Motor, der nur so nach Drehzahlen lechzt. Zum Dank dafür bläst ein lustvolles Lied durch drei Trompeten unter dem Heck.

Und er spendiert 235 kW/320 PS sowie bis zu 400 Newtonmeter, mit denen Fahrleistungen auf dem Niveau deutlich teurerer Sportwagen möglich werden: Von 0 auf 100 km/h in 5,7 Sekunden und bei Vollgas 272 km/h - da steigt der Puls, und es wird einem beim Fahren ganz schön heiß unter dem Hemd.

Wildes Geflügel

Verpackt ist dieses Kraftpakt in eine Karosserie, die gefährlich nach PS-Proletariat aussieht. Eine messerscharfe Buglippe, weit ausgestellte Radhäuser, aus denen breit gummierte 20-Zöller quellen. Sicken und Finnen an der Flanke, eine Hutze auf der Haube und ein riesiger Flügel auf dem Heck erinnern an Zeiten, in denen Manni Manta noch heldenhaft verehrt wurde.

Wo der Type R auftaucht, würdigt man einen Porsche keines Blickes mehr. Doch es geht den Japanern nicht ums Posing, sondern um die Performance: Jeder Flügel hat eine Funktion und leitet die Luft so, dass der Type R tatsächlich Abtrieb erzeugt. Bei 200 km/h lasten 30 Kilogramm mehr auf der Karosserie und drücken den Wagen noch fester auf die Fahrbahn.

Rekordhalter auf dem Ring

Das wirkt. Erst recht, wenn man mit dem Kippschalter auf dem Mitteltunnel in den «+R»-Modus wechselt, sich das Fahrwerk bretthart macht, die Lenkung noch direkter wird und der Motor noch aggressiver aufs Gas reagiert: Wo andere Fronttriebler mit so viel Leistung vor Kraft kaum laufen können und sich beim Kickdown nur das Profil vom Reifen hobeln, verbeißt sich der Type R förmlich in den Asphalt und lässt sich entsprechend eng an der Ideallinie führen.